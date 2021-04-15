Her 10 kişiden 6’sının hayali elektrikli araç

Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik Raporu, son 3 yılda elektrikli araçlara rekor düzeyde destek olduğunu gösterirken, yetersiz şarj altyapısının elektrikli araçların tercih edilmesinde en büyük engel olarak görüldüğünü de ortaya koydu. IPSOS'un hazırladığı rapora göre, katılımcıların yüzde 65'i artık sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanacağını belirtirken, yüzde 44'ü özellikle son 3 yılda elektrikli araçlara karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Araştırmada, tüm katılımcıların yüzde 61'i 5 yıl içinde yeni araç alması halinde tercihinin elektrikli araçlardan yana olacağını belirtti. Ancak, gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların yüzde 57'si elektrikli araç almalarını önleyen ana sebep olarak satın alma fiyatını gösterirken, bu oranı yüzde 51 ile şarj olanakları, yüzde 34 ile menzilden duyulan endişe takip etti.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Araştırmanın ülkeler bazında sonuçları ele alındığında Türkiye'deki sürücülerin elektrikli araçlara olan ilgisi dikkatleri çekti. Türkiye'nin elektrikli araçlara olan tutumu son 3 yılda yüzde 69 oranında daha olumlu oldu. Ayrıca, elektrikli araç alma niyetiyle ilgili olarak Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi. Buna göre, Türkiye'deki sürücülerin yüzde 61'i elektrikli araç almak istediğini belirtirken, Türkiye'yi yüzde 51 ile İtalya, yüzde 49 ile Portekiz takip etti.

Araştırmada, Türkiye'deki sürücülerin elektrikli araç satın almama nedenlerinin başında ise yüzde 54 ile satın alma fiyatları geldi. Bunu yüzde 37 ile yetersiz şarj altyapısı, yüzde 26 ile menzil endişeleri takip etti. Öte yandan Türkiye, 2030 yılı projeksiyonu kapsamında elektrikli araçlardan en umutlu olan iki ülkeden birisi de oldu. Portekiz'deki katılımcıların yüzde 77'si ile Türkiye'deki katılımcıların yüzde 73'ü 2030 yılında çoğu yeni aracın elektrikli olacağına inandığını bildirdi.

HASSASİYET VAR

Raporda, katılımcıların yüzde 47'si düşük işletme maliyetleri nedeniyle elektrikli araçları tercih ettiğini, yüzde 46'sı düşük CO2 emisyonları nedeniyle tercihini elektrikliden yana kullandığını ve yüzde 33'ü ise elektrikli araç sahiplerine sunulan vergi indirimleri nedeniyle bu araçları tercih ettiğini bildirdi. Yani, düşük işletme maliyetleri, çevre hassasiyeti ve teşvikler elektrikli araçların tercih edilmesindeki ilk 3 neden olarak öne çıktı.

Kadınlar emisyon konusunda erkeklere göre daha bilinçli

Araştırmada sürücülerin yüzde 58'i, 2030 yılında yollardaki çoğu aracın elektrikli veya benzer sıfır emisyonlu araçlardan oluşacağını tahmin ettiğini aktardı. Yalnızca yüzde 18'i bu görüşe katılmadığını bildirdi. Raporda, yüzde 34 ile genç sürücülerin ve yüzde 37 ile büyük şehirlerde yaşayan sürücülerin elektrikli araca geçme olasılığı en yüksek grup olduğu elde edilen diğer bulgular arasında yer aldı. Ayrıca, kadınların yüzde 48'i elektrikli araca geçme nedeni olarak daha düşük CO2 emisyonlarını gösterirken, erkeklerde bu oran sadece yüzde 43 olarak gerçekleşti. Araştırmada katılımcıların elektrikli araçlarla ilgili 2030 yılı beklentileri de soruldu. Sürücülerin yüzde 58'i 2030 yılında yollardaki çoğu aracın elektrikli veya benzer sıfır emisyonlu araçlardan oluşacağını tahmin ettiğini aktardı. Yalnızca yüzde 18'i bu görüşe katılmadığını bildirdi.