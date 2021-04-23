Honda, 2040 yılında sadece elektrikli otomobil satacak

Reuters’ta yer alan habere göre; Honda’nın yeni CEO’su Mibe, ilk basın toplantısında 2040 yılına kadar markanın tüm satışlarının elektrikli ve yakıt hücreli otomobillerden oluşacağını hedeflediklerini açıkladı. Mibe, “Temelinde ‘tanktan tekerleğe’ karbonsuz hedefin yer aldığı stratejimize karşı bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.” dedi.

Firmanın hedefinde 2030 yılına kadar satışların yüzde 40’ını elektrikli ve yakıt hücreli modellerin oluşması var. Bu oran 2035 yılında ise yüzde 80 seviyelerinde olacak. Bu satışlar markanın anavatanı haricinde Kuzey Amerika ve Çin pazarlarını da kapsıyor.

Honda elektrifikasyon stratejisini ilk defa Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın Japonya’nın karbon sıfır stratejisi açıklamasından sonra gelmişti. Başbakan, ülkenin 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 46 düşüreceğini açıklamıştı.

Markanın yeni CEO’su, “”Hükümetin hedefi son derece zor olsa da Japonya 2050 yılında karbon nötr hale gelme açısından uygun bir hedefe sahip. Honda’ya gelince bu hedefi tam olarak destekliyoruz. Tüm çabalarımızı hedefe ulaşmak için harcamak istiyoruz.” dedi.

Mibe, Honda’nın gelecek 6 yıl içinde 46.3 milyar dolarlık ‘elektrikli otomobil’ stratejisine bütçe ayıracağını belirtti. Mibe ayrıca kendi liderliğinde otomotiv teknolojileri, elektrikli otomobiller ve sürücüsüz araçlar hakkında geliştirmeler olacaklarını da belirtti.

Kuzey Amerika’da Honda ve GM iki ortak olarak elektrikli otomobillerde kullanılacak Ultium batarya tesisini 2024 yılında hayata geçirecek. Mibe, Japonya’da markanın EV ve FCV araç satışlarının toplam satışların yüzde 20’sini 2030 yılına kadar oluşturacağını ve 2035 yılında da yüzde 80’nini oluşturacağını açıkladı.

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