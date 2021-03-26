Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi belli oldu

Honda Türkiye 2021 yılında Civic Sedan modelini ürettiği fabrikasındaki üretimini durduracağını açıklamıştı. O günden bu yana tesisin yeni sahibi konusunda merak söz konusuydu. Honda bugün yaptığı duyuru ile tesisi Habaş Topluluğuna devredeceğini açıkladı.

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’deki üretim faaliyetini 2019 yılında yaptığı açıklamayla 2021 yılında durduracağını belirtmişti. Markanın yeni üretim ağı ve elektrikli otomobil üretimi stratejisi doğrultusunda alınan bu karar Türkiye’yi üzmüştü.

Honda, Türkiye’deki fabrikasında Civic Sedan modelini üretiyor. 1997 yılında marka burada ilk defa üretime başlamıştı. Yıllık 38 bin üretim adedi olan bu fabrikadaki çalışan sayısı ise 770 kişi olarak belirtiliyor.

Honda’nın bugün yaptığı açıklama;

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