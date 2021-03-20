Hyundai’den MPV model atağı : Staria

Staria'nın genel tasarım özellikleri arasında “içten dışa” bir yaklaşım bulunuyor. Hyundai’nin iç mekân kullanımına öncelik verdiği Staria'daki oturma sistemi, ihtiyaca bağlı olarak düzenlenebiliyor.

Otomobilin dış tasarımı şekillenirken tasarımcılar uzaydan dünyanın görünüşünden ilham almış! Staria'nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor.

Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor. “Hanok” olarak bilinen geleneksel Kore mimari tarzı, Staria'nın iç mekanında kendisini fazlasıyla gösteriyor.

Staria, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 10,25 inç dijital gösterge ve dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Düğme tipi elektronik vites kolu ile modern hava devam ettirilirken aynı zamanda sürücü için engelsiz bir düzlük oluşturuluyor.

Araç içerisinde 11 koltuk (normal versiyonda 7) bulunurken, hepsinde de tek dokunuşla çalışan rahatlama ve gevşeme modu bulunuyor. Yüzyüze seyahat imkanı tanıyan bu koltuklar, 180 derece dönme özelliğine de sahip. Ayrıca, Premium versiyonda 64 farklı renge sahip ambiyans aydınlatması da var.

Hyundai Staria'nın dünya prömiyeri, 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecek ve daha sonra satışa sunulacak.