İkinci el fiyatları ilk çeyrekte düşmeye devam etti

Verilere göre şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti. Marka & Model sıralamasında ilk sırada Renault – Clio yer alırken Volkswagen – Passat geçtiğimiz aya göre bir sıra geriledi ve ikinci en popüler marka & model oldu. En çok ilan verilen otomobillerde sıralama Opel – Astra Renault – Megane ve Ford – Focus ile devam etti. Mart ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.

Otomobil model yıllarında liderlik geçtiğimiz ay olduğu gibi 2016 ve 2015 model otomobil ilanlarının oldu.



Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 36'si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 26'sı ise 50.000 – 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.



sahibinden.com'da, ilan bakanlar Şubat ayında da en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi.

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