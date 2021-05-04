İngiliz Arrival, Uber’e özel araç geliştirecek

Arrival ve Uber firmaları Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Amerika’da stratejik birliktelik gerçekleştirmek için araştırmalar yapıyor.

İki şirkette teslimat araçlarının, “uygun fiyatlı, özel amaçlı üretilmiş elektrikli araçlar” olacağını ve 2023 yılının dördüncü çeyreğinde üretime gireceğini açıkladı.

Uber, 2025’e kadar Londra’da, 2030’a kadar Kuzey Amerika ve Avrupa’da tamamen elektrikli bir mobilite platformu olmayı planlıyor. Şirket, Londra’daki sürücülerinin 2025’e kadar elektrikli bir araca yükseltmelerine yardımcı olmak için 135 milyon pound’dan fazla para toplamış durumda.

Uber Kuzey ve Batı Avrupa Bölge Müdürü Jamie Heywood, “Bizim odaklandığımız konu sürücülerimizi cesaretlendirerek Arrival ile birlikte attığımız elektrikli araç adımını daha verimli hale getirmek.” dedi.

Arrival’ın üreteceği araçların Uber sürücülerinin yüksek temposuna dayanması gerekecek. Ortalama bir arç yılda 12 bin km yol yaparken Uber araçları 50 bin km ortalamaya sahip. Şirketler, Arrival’ın “yolcuların birinci sınıf bir deneyim yaşamalarını sağlarken, diğer yandan da sürücü konforu, güvenliği ve rahatlığına öncelik vereceğini” söyledi.

Arrival, mart ayında özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) ile yollarını kesiştirerek halka açıldı. Girişim şimdiye kadar elektrikli kamyonetler ve otobüsler konusunda uzmanlaştı. Ayrıca firma United Parcel Service Inc. (UPS.N) için 10 bin adet kamyonet de üretecek.

Eskiden Uber’de müdür olan Arrival Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Elvidge yaptığı açıklamada, “UPS ile harika bir ortaklığımız var, Uber ile de bunu tekrarlamayı umuyoruz.” dedi.