İngiliz hükümetinden ‘sürücüsüz’ araçlara yeşil ışık

Sürücüler, aracın şeritte kalmasını ve öndeki araca güvenli bir mesafede kalmasını sağlayan otomatik şerit tutma sistemi(ALKS) teknolojisini kullanarak, trafiğin yavaş olduğu dönemlerde aracın yerleşik ekranı üzerinden bir gazete okumasına kısa bir süre izin verilebilir.

Ancak sigortacılar ve otomobil kuruluşları, Ulaştırma Bakanlığı, bu donanım ile donatılmış yeni modellerin sürücünün müdahalesi olmadan sürmesine izin verme planlarını takip edeceğini onayladıktan sonra, güvenliği sağlamak için çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Otomobiller, sistem çalışırken maksimum 55 km/s hızla kendi kendine gidebilecek. DfT’ye göre, hızı ve diğer araçlara olan mesafeyi sürekli olarak izleyecek olan teknoloji, insan hatasını azaltarak yol güvenliğini gerçekten artırabilir.

BM yönetmeliğine göre, sistem yalnızca trafiğin aynı yönde aktığı, yayalara veya bisikletlilere izin verilmeyen otoyollarda kullanım için. Geçiş için 10 saniyeye kadar olan bir trafik sıkışıklığı ortadan kalktığında ve trafik akışı hızlandığında sürüşü tamamen sürücüye geri vermelidir.

Ulaştırma Bakanı Rachel Maclean, bunun Birleşik Krallık’ta kendi kendine giden araçların güvenli kullanımı için büyük bir adım olduğunu ve gelecekteki yolculukların daha yeşil, daha kolay ve daha güvenilir hale getirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. “Ancak bu heyecan verici yeni teknolojinin güvenli bir şekilde konuşlandırılmasını sağlamalıyız, bu yüzden bunu mümkün kılacak kuralların neye benzeyeceği konusunda danışmanlık yapıyoruz.” dedi.

Sigortacı tarafından finanse edilen Thatcham Research’ün araştırma direktörü Matthew Avery şunları söyledi: “Herhangi bir aracın otonom araç olarak sınıflandırılması ve Birleşik Krallık yollarında güvenle kullanılmasına izin verilmeden önce hem yasa koyucular hem de otomotiv endüstrisi tarafından hala yapılması gereken çok şey var.”

O, hala bir sürücünün kontrolü ele almaya hazır olduğuna güvendiği için ALKS’in otomatik olarak adlandırılmaması gerektiğini söyledi. “Endişemiz, Birleşik Krallık hükümetinin, maalesef birçok trajik ölüme yol açan yardımlı sürüş sistemlerinin kafa karışıklığına ve sık sık kötüye kullanımına katkıda bulunmasıdır.”

ABD’de nisan ayında bir Tesla kazasında iki kişinin ölümü şu an soruşturuluyor ve kimse sürücü koltuğunda sürücü olduğuna inanmıyor. Geçen yıl yapılan bir soruşturma, başka bir Tesla sürücüsünün 2018’de öldüğünde arabanın otonom sürüş işlevini kullandığını ve bir video oyunu oynadığını ortaya çıkardı.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT), hükümetin duyurusunun ileriye dönük hayati bir adım olduğunu söyledi.

SMMT CEO’su Mike Hawes şunları söyledi: “Alks gibi teknolojiler gelecekte daha yüksek otomasyon seviyelerinin yolunu açacak ve bu ilerlemeler yollarımızın gezegendeki en güvenli işler arasında kalmasını sağlarken, İngiltere’nin bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımında bir dünya lideri olma potansiyelini ortaya çıkaracak.”

Hükümet, 2035 yılına kadar İngiltere’de 38 bin kişiyi daha istihdam eden 42 milyar sterlinlik bir endüstri olabileceğini iddia ettiği bağlantılı ve otonom araç teknolojisine önemli bir ekonomik umut bağlamış durumda.