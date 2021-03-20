İngiliz markadan yeni bir elektrikli model

MG’nin özellikle Avrupa pazarındaki en önemli oyuncularından biri olacak olan Marvel R 400 km’nin üzerinde sunduğu menzille dikkatleri üzerine çekiyor. MG Marvel R Electric'in bir diğer özelliği de V2L (vehicle-to-load), yani araçtan cihaza elektrik aktarım sistemi. Bu teknoloji, aracın bataryasının, bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka EV gibi harici bir elektrikli araç veya cihazı şarj edebilmesini sağlıyor.

2021 YILI İÇİNDE TÜRKİYE’DE…

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin yeni modelin tanıtımıyla ilgili olarak, “MG markası Avrupa pazarına girdiği 2019 yılından bu yana yüksek teknolojiyi çekici tasarım ve yüksek donanımla birleştiren, elektrikli mobilitede akılcı seçim olarak öne çıkıyor. Dinamik, yüksek sürüş keyfi sunan otomobilleriyle Avrupalı tüketicilerin kalbini kısa zamanda kazanan MG, yeni modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Biz de tüm ürün ve marka gamımızı hızla yeni teknoloji ve trendlere uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni model Marvel R bu anlamda hem MG markasını lanse etmeye hazırlandığımız bu dönemde bize güç verecek. Diğer yandan Doğan Trend Otomotiv olarak karbon izini düşürmeyi önemseyen müşterilerimize sunacağımız harika bir SUV modeli olacak. Hem premium hem hayranlık uyandıran performanslı Marvel R'ı Türkiye'ye özellikle 2021 yılında ülkemize getirebilmek için sene başından beri çalışıyoruz, kısa zamanda sürecin netlik kazanmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Marvel R Electric, biri ön aksta diğer ikisi arka aksta olmak üzere üç elektrik motorlu ve 4×4 çekiş sistemine sahip. Araç, bu çekiş sistemiyle 288 hp güç ve 665 Nm maksimum tork üretiyor. Sahip olduğu bu özelliklerle MG Marvel R Electric 4,9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. 200 km/s'lik azami hıza sahip Marvel R Electric'in ayrıca arkadan itişli iki elektrik motorlu versiyonu da satışa sunulacak.