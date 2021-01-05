İngiliz otomobil üreticisi MG tekrar Türkiye’de

Doğan Trend Otomotiv, İngiliz kökenli otomobil markası MG'nin Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyurdu. İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV'i satışa çıkaracaklarını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV'yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG'nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi.

MG’nin otomotiv endüstrisindeki geçmişi neredeyse geride bıraktığımız 100 yıla dayanıyor. Türkiye’de bir dönem satışı olan marka, bu defa pazara daha rekabetçi olarak elektrikli modelleriyle dönüyor. MG’nin Türkiye’deki ilk tam elektrikli modeli ise bir SUV olacak, ilerleyen dönemlerde ise markanın benzinli ve hibrit modelleri de satışa sunulacak.

MG ZS SUV modeli tek şarjla 200 km menzile sahip. Evdeki elektrikten bu otomobili şarj ederseniz yaklaşık 7 saatte tam doluluk oranına ulaşabilirken, hızlı şarj ile otomobilin pillerinin yüzde 80’i 40 dakikada doluyor.

Otomobilin motoru 143 beygir güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza 8.5 saniyede ulaştığı belirtiliyor. Türkiye pazarında satışa sunulacak yeni modelin fiyatı ise şubat ayında belli olacak.