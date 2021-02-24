İşte Amerika’nın postalarını taşıyacak kamyon

USPS, yıllardır mevcut posta kamyonlarını yenilemek istiyor ve 2015’te yeni tasarımlar için talepleri almaya başlamıştı. Amerikan Posta Ofisi’nin kamyon ihtiyacının acil olduğunu ve şu anda kullanılan araçların klimasının bile olmadığı biliniyordu.

Yeni araçlara geçişin 2018’de başlaması gerekiyordu, ancak program birçok aksilikle karşılaştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan Genel Müfettiş raporuna göre USPS, teklif veren üreticilerin talebi üzerine erken dönemde son süreleri tekrar tekrar uzattı. Program, COVID-19 salgını yüzünden de daha fazla gecikti.

Yeni kamyonda daha fazla kargo alanı, daha iyi ergonomi ve ‘klima’ var… Ayrıca, 360 derecelik görüş sağlayan kameralar da aracın sürüş güvenliğini artırıyor. Bu kameralar ayrıca görsel ve sesli uyarıların yanı sıra otomatik frenleme ile önden ve arkadan çarpışmayı önleme sistemine güç sağlamaya yardımcı oluyor. Büyük ön cam ve alçak kaput sürücülere yolu, yayaları ve bisikletlileri çok daha iyi görebilmelerini sağlıyor. Bu da aracın dışındaki insanların güvenliği için büyük bir gelişme.

482 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALACAK

Oshkosh’un iki yıllık bekleyişin nedenlerinden biri olan posta kamyonunun tasarımını, firmanın en kısa sürede tamamlaması gerekiyor. Savunma sanayii yüklenicisi, peşin olarak gerçekleşecek 482 milyon dolarlık bir yatırım alıyor ve 10 yılda 50.000 ila 165.000 kamyon üretmeyi vaat ediyor. Oshkosh, teklif verme sürecinde Ford ile birlikte çalışıyordu, ancak Ford’un hâlâ nihai üründe yer alıp almadığı henüz belli değil.

USPS ve Oshkosh, kamyonlardan kaç tanesinin gazla çalışacağını ve kaçının elektrikli olacağını tam olarak açıklamıyor. USPS, gaz motorlarının “yakıt açısından verimli düşük emisyon” olacağını söylüyor, ancak bu terimlerle ne anlama geldiğini belirtmedi.

Başkan Biden, ocak ayında tüm hükümet filosunu elektrikli aktarma organlarıyla değiştirmek istediğini, ancak bu araçların yaklaşık üçte birini oluşturan USPS filosunun, değişimin içinde olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Securing America's Future Energy CEO’su Robbie Diamond, yaptığı açıklamada, “Bugünkü duyurunun, ülkemizin en büyük araç filolarından birini elektrikli hale getirmeye hemen başlamaması hayal kırıklığı yaratıyor. Bu sözleşme, yerel elektrikli araç pazarını ve tedarik zincirini canlandırmak için altın bir fırsat ve [posta filosunu] elektriklendirme taahhüdü, minerallerden pazarlara kadar tüm tedarik zinciri boyunca daha fazla yerli elektrikli araç endüstrisi gelişimi için açık bir teşvik sağlayacaktır.” dedi.

KARSAN DA SON 3 FİRMADAN BİRİYDİ

Türkiye’nin en önemli ticari araç üreticilerinden olan Karsan, son yıllardaki yeni ürün üretme ve geliştirmedeki performansını USPS araçlarının ihalesinde son 3’e kalarak taçlandırmıştı. Firma Amerikan Posta Servisi için kamyon tasarımlarını hazırlamış yılda 100 bin adede yakın üretim yapacağını belirtmişti.

USPS’ten gelen ihale açıklamasına göre Karsan ihaleyi kazanan marka olmadı.

Firma KAP’a;

“Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi’nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi’nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.” açıklamasını yaptı.