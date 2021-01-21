İşte Mercedes’in en küçük elektriklisi

EQA, Mercedes-EQ'nun tamamen elektrikli araç dünyasına yeni giriş seviyesini oluşturuyor. Otomobilin tasarımı markanın elektrikli araçlara olan yaklaşımını yansıtıyor. Ayrıca bu tasarım EQ markasından da izler yaşıyor.

EQA, Mercedes-Benz'in başarılı kompakt otomobil ailesinin yeni bir üyesi. GLA'nın yakın bir akrabası olan EQA, bu modelin tüm heyecan verici özelliklerini bünyesinde barındırıyor ve bu özellikleri verimli bir elektrikli güç aktarma sistemiyle birleştiriyor.

EQA ailesinin giriş seviyesini, 140 kW / 190 hp gücündeki motoruyla WLTP normuna göre 426 kilometre elektrikli sürüş menziline ulaşan EQA 250 oluşturuyor. 66,5 kWh kapasiteli çift katmanlı batarya araç zeminine entegre ediliyor. Markaya özgü ses ve titreşim konforu beklentilerini karşılamak için elektrikli güç aktarma sistemi gövdeden ayrıştırılıyor. Buna ek olarak kapsamlı yalıtım çözümleri uygulanıyor.

Otomobilin dış tasarımı minyatür bir EQC’yi aklınıza getirebilir. Ön ve arka far gruplarını birleştiren yatay ışık şeritleri EQ markasının imzası niteliğinde. Tam led teknolojisine sahip olan farları hem görmeyi hem de görünürlüğü artıyor. EQ'ya özgü “Rosegold” veya mavi dekoratif öğeler de içeren 20 inç'e kadar alaşım jant seçenekleri bulunuyor.

EQA'nın iç mekanındaki elektrikli araç karakterini vurguluyor. “Edition 1” özel versiyonunda mavi kumaşla hareketlendirilen delikli deri koltuklar sunuluyor. Elektrikli otomobillere özgü gösterge ekranında “Rosegold” ve mavi renk konsepti uygulanıyor. EQA, SUV sınıfı modellerde olması gerektiği gibi yüksek bir oturma pozisyonu sunuyor.

Elektrikli otomobillerde çok önemli bir özellik olan düşük sürtünme katsayısı, EQA’da 0.28 cd olarak belirtilmiş. En önemli aerodinamik geliştirmeler arasında, tamamen kapalı, temiz hava giriş noktaları, yol rüzgarının akışını optimize eden aerodinamik ön ve arka tampon, çok pürüzsüz ve neredeyse tamamen kapalı alt gövde, özel olarak optimize edilmiş aero jantlar ile ön ve arkaya uyarlanmış tekerlek kanatçıkları gibi unsurlar, aerodinamik verimliliği destekliyor.

Kullanıcılar Mercedes me Charge üzerinden 31 ülkede 450.000 AC ve DC şarj noktası ile dünyanın en kapsamlı şarj ağına erişebiliyor. Mercedes-EQ müşterileri, Mercedes me Charge'ın kullanılabildiği ülkelerde çeşitli sağlayıcıların şarj istasyonlarına kolaylıkla erişebiliyor ve basit faturalama ile entegre bir ödeme özelliğinden yararlanabiliyor.

Otomobil ülkemizde 2021 yılı ilk çeyreğinde satışa sunulacak.