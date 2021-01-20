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İşte Türkiye’de üretilecek olan yeni SUV’nin ilk görüntüleri

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği 3. modeli, SUV tarzda olan Bayon'un ilk görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil 2021 yılının ilk yarısında üretilecek ve tamamen görüntülenebilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:38, 20/01/2021
Haberler Otomotiv
İşte Türkiye’de üretilecek olan yeni SUV’nin ilk görüntüleri

Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” tasarım felsefesiyle şekillendirdiği, B-SUV segmentinde yer alacak olan Bayon’un neye benzediği yavaşça ortaya çıkmaya başladı.

Ön kısımda yer alan bant şeklindeki hava girişi ve dar gündüz sürüş LED lambaları, otomobile genişlik hissiyatı kazandırıyor. Geniş ızgara ise alt kısma doğru yayılarak otomobile oldukça güçlü bir duruş sağlıyor. Bu detaylar yine Türkiye’de üretilen B segmenti i20 modeline benziyor.

Farlar ise gündüz sürüş LED lambalarından ayrı bir yerde konumlandırılarak ön tarafa kardeşlerinden daha farklı bir aydınlatma mimarisi oluşturuyor.

Bayon’un arka kısmını gösteren görsellerinde ise yine yeni i20 ve Tucson modellerinden alışkın olduğumuz ince kırmızı bir çizgi ile birbirine bağlanmış stoplar göze çarpıyor.

Hyundai Bayon, 2021’in ilk yarısında İzmit'te üretilerek Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Avrupa Hyundai otomobil Tasarım Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:24,