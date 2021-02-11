İşte yeni yüzlü Opel Crossland

Yeni Opel sade, yalın, modern tasarımı ve fazlalıklardan arındırılmış marka kimliğiyle dikkat çekeceğe benziyor. Yeni Opel'in yollardaki ilk temsilcisi olan Opel Crossland ise şık tasarımı, esnek kullanım özellikleri ve ileri teknoloji donanımları ile ön plana çıkıyor.

Opel'in tasarım felsefesindeki değişiklik, yeni modellerinde Vizör ve Pure Panel gibi sade öğeler ile temsil edilirken; marka kimliğinde ise daha keskin logo, yazı tipinde tercih ettiği daha yalın karakterler ve markayı temsil eden çarpıcı sarı renk ile özdeşleştirilmiş.

Yeni Crossland’in ön kısımına ilk defa baktığınızda yeni vizör sayesinde araç daha geniş bir görüntüye kavuşmuş. Markanın efsanevi “Şimşek” logosu keskin bir şekilde merkezde yer buluyor. Tasarım anlamında rakiplerinden ayrışmasını sağlayan vizör tasarımı, 2020’ler boyunca diğer Opel modellerinde de kullanılacak ve tasarım imzası olacak.

Araca arkadan göz attığınızda ise yeni koyu renkli arka stop lambaları dikkat çekiyor.

Yeni Crossland’in her versiyonunda led farlar standart olarak sunuluyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu 7 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerine sahip. Edition donanımından itibaren standart olarak gelen AGR sertifikalı ergonomik sürücü koltuğu, tüm yolculuklarda önemli ölçüde artırılmış konfor sunuyor. Ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, park etme stresini ortadan kaldırıyor.

Anahtarsız giriş ile çalıştırma ve gelişmiş park pilotu gibi özellikleri arayanlar için Elegance donanımı öne çıkıyor.

Üst seviye konfor için Crossland Ultimate devreye giriyor. Alcantara koltuk döşemesi ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası öne çıkan özelliklerden bazıları. Ultimate donanımında ayrıca 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Navi Pro bilgi-eğlence sistemi de standart olarak yer alıyor. Hem sürücü hem de ön yolcu için sunulan AGR onaylı ergonomik koltuklar, ayarlanabilir ısıtma özelliği ile araç içi konforu artırıyor. Isıtmalı koltukların yanı sıra ısıtmalı direksiyon simidi ile de üst segment rakiplerini zorluyor.

Yeni Opel Crossland, 1,2 litre benzinli ve 1,5 litre dizel motor seçeneklerini kullanıcısına sunuyor. Yeni Crossland’in fiyatı ise 216 bin 900 TL’den başlıyor, 314 bin 900 TL’ye kadar uzanıyor.

HEDEF 50 BİN ADETİN ÜZERİNDE SATIŞ VE YÜZDE 6.6’LIK PAZAR PAYI

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Müşterilerimiz 2021'den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Artırdığımız müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini, yapılacak olan dijitalizasyon ve yenilenen marka kimliği yatırımlarıyla 2022 sonuna kadar tüm bayilerimizde devreye alacağız. Bugün ise Türkiye tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni Opel Crossland, Opel'in yenilenen yüzünün Türkiye'deki ilk temsilcisi olduğu için markamız adına büyük önem taşıyor. Opel'in Türkiye'de satacağı her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. Ocak ayında segmentinin lideri olan yeni Opel Crossland, bu hedefimiz doğrultusunda markamızın önemli oyuncularından biri olacak” dedi.

2021’e önemli hedeflerle girdiklerini vurgulayan Alpagut Girgin sözlerine şöyle devam etti; “Geçtiğimiz yıl uyguladığımız başarılı stratejilerin gerçek sonuçlarını; 50 bin adet üzerinde satış ve yüzde 6.6 pazar payı ile 2021 yılında taçlandıracağız. Bu sayede marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamayı planlıyoruz. Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 2021 yılının sonunda 850 bin adet civarında olmasını bekliyoruz.” dedi.

Ayrıca Girgin, 2021 yılında 6000 adet HTA satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de ayrıca belirtti. Girgin FCA ve PSA’nın tepe şirketi olan Stellantis’in Opel’i daha kârlı bir marka haline getirmeye odaklanacağını da açıkça belirtti.

Alpagut Girgin’in yaptığı açıklamalardan en önemlisi ise 2021 yılının ilk çeyreğinde satış ekibinin yüzde 30 artırmak olması oldu. Bu adımla birlikte Opel, Türkiye’deki satış adetlerini artırmayı planlıyor.

ELEKTRİKLİ MOKKA HAZİRANDA

Markanın elektrikli araç vizyonunun en önemli ürünlerinden biri olan Yeni Mokka, Türkiye ile haziran ayında buluşacak. Otomobilin satışına ise 2022 yılının ilk günlerinde başlanacağı belirtiliyor. Ayrıca Mokka ile birlikte elektrikli Corsa’nın da satışları aynı tarihte olacak.