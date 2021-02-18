Jaguar Land Rover 2 bin çalışanını işten çıkarak

Markanın yaptığı açıklamaya göre, çalışan sayısının azaltımı yeni mali yıl içinde yapılacak. Yolların ayrılacağı çalışanlar, maaşlı çalışanlar arasından olacak ve saat başına ücret alanlarla üretimdeki çalışanları etkilemeyecek. Bu açıklama Jaguar Land Rover’dan direkt olarak yapıldı.

Hintli Tata Motors’un sahibi olduğu JLR, daha önce Land Rover markasının önümüzdeki beş yıl içinde, ilki 2024’te olmak üzere altı tam elektrikli modeli piyasaya süreceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Jaguar Land Rover elektrikli otomobil stratejisini açıklamış, ilki 2024 yılında yollarda olacak ve gelecek 5 yıl içinde 6 farklı elektrikli model üreteceğini belirtmişti. Hintli TATA Motors’un çatısı altında bulunan JLR, bu otomobillerin üretimine henüz başlamadığını da açıkladı.

Hintli firmadan yapılan bir diğer açıklamada yarı iletkenlerin üretimi ve tedarikindeki sıkıntıyla Brexit’in sonucunda ortaya çıkan tedarik kesintileri oldu. Tata Motors, COVID-19 krizinin satışları düşürmesi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına ilişkin belirsizlikleri artırması, zayıf talep ve artan maliyetler nedeniyle art arda üç çeyrek zarar açıkladı.