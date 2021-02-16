Jaguar Land Rover’dan elektrikli otomobil hedefi

Land Rover bir sonraki aşamada altı saf elektrikli modeli ürün gamına ekleyecek. Gelecek beş yıl içinde Jaguar modelleri ise tam elektrikli modellere özel olarak yeni bir altyapıya sahip olacak. Land Rover’ın tamamen elektrikli modeli 2024 yılında yollara çıkacak.

Bu duyurulardan sonra Tata Motors’un hisselerinde yüzde 3 civarında bir artış kayda geçti. Geçtiğimiz ocak ayında General Motors da elektrifikasyon stratejisini ve belirlediği yolu açıklamıştı. GM de 2035 yılında içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamlamayı ve elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

JLR’den yapılan açıklamaya göre 2030’a kadar Jaguar modellerinin tamamı, Land Rover modellerinin de yüzde 60’ı “sıfır emisyon” güç aktarma organlarıyla donatılacak.

Jaguar Land Rover’ın gelecek stratejilerini açıkladığı bu toplantıda Tata Motors’un yeni genel müdürü Marc Llistosella’da basına merhaba dedi. (REUTERS)