Japon dev yeni modelini tanıttı

Yeni GR 86, ilk kez 2012'de tanıtılan ve 200 bin adedin üzerinde satış performansı yakalayan GT86'nın devamı niteliğinde. Önden motorlu ve arkadan itişli GR 86'nın global bir model olarak Avrupa'da da satışa sunulması planlanıyor.

Ağırlık azaltma çabaları dahilinde 1270 kg gövde yüküne sahip olan otomobil, 2.4 litrelik 4 silindirli atmosferik bir motora sahip.

GR 86, 4.265 mm uzunluk, 1.775 mm genişlik, 1.310 mm yükseklik ve 2.575 mm dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler hemen hemen GT86 ile aynı kalırken, çevikliği artıracak şekilde ağırlık merkezi alçakta tutuldu. GT86'ya göre gövde sertliği yüzde 50 civarında artırılan yeni araç daha keskin yol tutuşa ve daha iyi yönlendirme kabiliyetine sahip olacak.