Japon marka 3 seneye kadar 20 yeni model tanıtacak

Dünyanın en geniş premium hibrit araç ürün gamına sahip olan Lexus, aynı zamanda LFA gibi ve F performans modelleriyle de segmentindeki konumunu farklılaştırıyor.

2005'te RX 400h ile başlayan hibrit araç stratejisi, bugün global olarak 2 milyon adede yaklaşan satış başarısına ulaştı. Günümüzde Lexus, dünya çapında 90 civarında ülkeye dokuz hibrit ve bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştiriyor.

YENİ KONSEPT MODELE DAHA HEYECANLI BAKIYORUZ

Markanın yeni konsepti ve vizyonundan heyecan duyduğunu belirten Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, “Otomotiv endüstrisi değişen müşteri tercihleri ve elektrifikasyonla birlikte 100 yılda bir gerçekleşen bir dönüşümden geçiyor. Grubumuz 20 yıldan fazla bir süredir hibrit araçlarla otomotivde yeni bir çığır açtı ve bu sayede elektrikli motorlar konusunda segmentinde eşsiz bir deneyime sahip. Bu tecrübemizi elektrikli motorların kullanılmasıyla çok daha ileri düzeye taşıyarak iddialı bir performans ve sürüş deneyimi ortaya koyuyoruz. Lexus olarak gelişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına en hızlı cevap verebilme kabiliyetine sahip bir markayız. Benzer şekilde otonom araçlar konusunda da Lexus olarak yenilikçi bir yaklaşım içerisindeyiz. Lexus otonom araç teknolojisiyle insanların hayatını daha da kolaylaştırmayı ve kazaları ortadan kaldırmayı hedefliyor ve aynı zamanda sürücü istediğinde otomobil kullanmanın tadını da çıkarabileceği bir formül geliştiriyor” dedi.

2025 YILINA KADAR 20 ELEKTRİK MOTORLU LEXUS GELECEK

Sürüş performansı, etkileyici tasarım ve yüksek teknoloji kapasitesi ile Lexus'un 2025'te pazara sunmaya başlayacağı özellikleri temsil ediyor.

LF-Z Electrified aynı zamanda gelişmiş teknolojileri ve özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformunu kullanıyor. Bu sayede, konvansiyonel araçlara göre batarya ve elektrikli motor, DIRECT4 dört çeker sürüş teknolojisi ve diğer özellikler ideal konuma yerleştirilerek üstün dinamik performanslar elde edilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda yakın gelecekte Lexus müşterilerine sunulacak geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemlerini de içeriyor.

Lexus 2025 yılına kadar, dünya çapında farklı ülke ve bölgelerin ihtiyacını karşılamak bataryalı elektrikli araç (BEV), plug-in hibrit (PHEV) ve kendi kendini şarj eden hibrit (HEV) araçlar dahil olmak üzere 20 tamamen yeni veya yenilenmiş model pazara sunacak.

Lexus 2025'e kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunmayı planlıyor ve bu süreçte global satışlarının yarısından fazlasının elektrik motorlu olması bekleniyor.

LF-Z Electrified 4,880 uzunluğa, 1,960 genişliğe ve 1,600 mm yüksekliğe sahip. 600 km menzil sunan aracın batarya kapasitesi ise 90 kWh. 400 kW güce ve 700 Nm torka sahip LF-Z Electrified, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor.

LF-Z Electrified konsepti aynı zamanda Lexus tasarımının nasıl evrimleşeceğinin de ipuçlarını veriyor. Düşük bir burun ve yükselen arka kısımla birlikte akıcı bir tasarım ortaya konurken, elektrikli aracın eşsiz karakteristiği vurgulanıyor. Daha büyük boyutlara sahip jantlar, aracın dış bölümlerine konumlandırılarak ağırlık merkezi alçaltılıyor ve aracın yolda geniş bir duruşa sahip olmasını sağlıyor. Tasarımcılar aynı zamanda Lexus'un ikonik ön panjur tasarımı olan “spindle” tasarımını geliştirerek tüm gövdeye aktardı ve aracın daha etkileyici görünmesini sağladı.

Aracın arka bölümünde sade yatay tasarım detayları, jantlarla birlikte güçlü bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. İnce, yatay arka ışıklandırma kombinasyonu, yeni nesil Lexus tasarımını temsil eden yeni Lexus logosunu içeriyor.