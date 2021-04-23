Japon otomotiv sektöründe bir ilk

2021 yılı Tokyo Otomobil Fuarı corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi. Toyota, fuar organizatörlerinin etkinliği online olarak yapma tekliflerinin olduğunu açıkladı. Ancak katılımcıların “güvenli ve emniyetli bir ortamda hareketliliğin cazibesini deneyimleyebilecekleri” bir ana programa izin vermeyeceğine karar verdi.

Tokyo Motor Show geleneksel olarak Ekim ve Kasım aylarında her iki yılda bir düzenleniyordu. 2020 yılında gerçekleşmeyen fuar bu yüzden bu yıl ilk defa iptal edildi. Fuar 1954 yılında ilk defa kapılarını açmıştı ve 67 yıl önce yaklaşık 547 bin kişi fuarı ziyaret etmişti. 2019 yılındaki son Tokyo Motor Show’da ise 1.3 milyon ziyaretçi fuara katılmıştı.

Reuters’a göre Japonya kısa süre önce hükümetin olağan üstü hal ilan etmesine yol açan Covid-19 dalgasıyla sarsıldı.

Japonya Otomobil Üreticileri Derneği Tokyo Motor Show’un, “Tokyo Mobility Show” olarak yeniden adlandırılıp, yeni dönemde daha farklı olabileceğini de belirtti. Bu durum tabiî ki otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüm ile direkt olarak ilişkili.