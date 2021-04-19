Japon üretici, 2025’e kadar 15 yeni elektrikli model çıkaracak

Foreks’in haberine göre Toyota, çıkaracağı yeni modellerle dünya genelinde pazara sunduğu elektrikli araç modeli sayısını 55’ten 70’e yükseltecek. Bilindiği üzere dünyada en çok hibrit teknolojili araç satışı yapan marka Toyota’dır. Ancak son 5 yılda otomotiv sektöründe yaşanan elektrikliye geçiş stratejileri markanın saf elektrikle hareket eden otomobil modellerini de artırması ihtiyacını gösterdi.

Toyota, ilk olarak 2021 Shanghal Auto Show’da tanıttığı elektrikli araç modeli Toyota bZ’yi Çin, ABD ve Avrupa’da satmayı hedefliyor.