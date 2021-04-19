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Japon üretici, 2025’e kadar 15 yeni elektrikli model çıkaracak

Japon otomotiv devi Toyota, 2025 yılına kadar 15 yeni elektrikli araç modeli çıkaracağını ve 2025 yılından önce karbon nört hale gelme hedefini başarmak için elektrikli araç üretimini artıracağını bildirdi.

Güncellenme: 08:36, 19/04/2021
HaberlerOtomotiv
Japon üretici, 2025’e kadar 15 yeni elektrikli model çıkaracak

Foreks’in haberine göre Toyota, çıkaracağı yeni modellerle dünya genelinde pazara sunduğu elektrikli araç modeli sayısını 55’ten 70’e yükseltecek. Bilindiği üzere dünyada en çok hibrit teknolojili araç satışı yapan marka Toyota’dır. Ancak son 5 yılda otomotiv sektöründe yaşanan elektrikliye geçiş stratejileri markanın saf elektrikle hareket eden otomobil modellerini de artırması ihtiyacını gösterdi.

Toyota, ilk olarak 2021 Shanghal Auto Show’da tanıttığı elektrikli araç modeli Toyota bZ’yi Çin, ABD ve Avrupa’da satmayı hedefliyor.

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