Kaportayı enflasyon vurdu

Pandemi sebebiyle dönemsel olarak nakit akışında radikal düşüşler yaşandığı ve servis girişlerinin zaman zaman durma noktasına geldiği ifade edilirken, en büyük kaybın istihdam konusunda yaşandığına dikkat çekiliyor. Öte yandan araç servislerinin en önemli sarf malzemelerinden birisi olan karoser boyasının sene içerisinde 3 kez zamlanması ve yedek parça fiyatlarında yüzde 35 artış yaşanması, buna karşın işçilik bedellerinin aynı kalması sektörün yüzde 30 daralmasına neden oldu.

TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, “Kriz yönetimi için yedek akçe ayırmayan küçük ve orta ölçekli servisler, pandemiye hazırlıksız yakalandı. Haziran ayı itibariyle sektörün toparlanma sürecine gireceğini öngörüyoruz. Fakat ortalama 2 yıllık planlı ve verimli bir çalışma programı yapmayan özel servisler için 2021 yılı da zorlu geçecek” dedi.

Ünaldı ayrıca, “Yükselen maliyetler sebebiyle, araç sahipleri için artık kasko poliçesi yaptırmak bir lüks değil, zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Türkiye’de kaskolu araç oranımız maalesef ortalama yüzde 25 ile sınırlı.” diye ekledi.