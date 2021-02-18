Yeni Honda HR-V görücüye çıktı

Honda’nın SUV modelleri arasında kompakt yapısı ve sportif tasarımıyla öne çıkan modeli olan HR-V yenilendi. Yeni otomobil tasarım, donanım ve teknoloji bakımından günümüz şartlarına daha uygun hale gelmiş diyebiliriz.

Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemiyle dikkat çekiyor.

Üçüncü jenerasyon HR-V, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojilerine sahip.

Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesi, sınıfının en iyi iç mekan genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

İç mekanda modern ve minimalist bir tasarım yaklaşımı uygulanan yeni HR-V'de, yatay hareketli gösterge paneli ve büyük bir özenle konumlandırılan unsurlar düzenli, ferah ve Premium bir iç mekan görünümünü beraberinde getiriyor. Kabin içerisindeki ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım sistemiyle iç mekandaki ferahlığı daha da arttırıyor.

Yeni HR-V'nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk fonksiyonu. Honda'nın, yeni HR-V'de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu doğru konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla elde edilen bagaj derinliği şaşırtıcı ölçüde rahatlık sunuyor.