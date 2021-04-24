Kraliçeden az kullanılmış…

Braley Motor Car firması tarafından satışa çıkarılan Kraliçe Elizabeth’in Bentley marka otomobili, düşük km’si ve bakımlı olmasıyla dikkat çekiyor. Otomobil Kraliçe Elizabeth’in araç filosuna 2015 yılında katıldı.

Aynı km’de ve aynı özelliklerde benzer bir otomobilin fiyatı 80 bin İngiliz sterlini olabilirken Kraliçenin otomobilinin fiyatı için teklifler 200 bin sterlin yaklaşık 2 milyon TL’den başlıyor.

Aracın satılık konumda olduğu Bramley firmasının Pazarlama Müdürü Jack Morgan-Jones, MailOnline’a; “Kraliyet ailesinden birkaç tane otomobilimiz olduğu için şanslıyız. Geçen yıl Obama ailesinin eyalet ziyaretlerinde onları taşımak için kullanılan bir Range Rover sattık ve onu ünlü Prens Philip kullanmıştı” dedi. Ayrıca Morgan-Jones, “Majestelerinin Bentley’i çok özel bir otomobil. Temel olarak standart Mulsanne’dan farklı değil ancak Kraliçeye ait olduğu için harika bir geçmişi var ve bu çok hoş.” diye ekledi.

Mevcut Buckingham Palace filosunda üç Rolls-Royce, üç Daimler ve iki Bentley olduğu ve farklı mülklerinde başka filolar olduğu söyleniyor.

Windsor Castle filosundan emekliye ayrılan benzer bir araba, 2019 yılında aynı bayi tarafından bir Alman koleksiyoncısına satıldı.