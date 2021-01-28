Kredili satışlar Tesla’yı ayakta tutuyor

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi, Financial Times’ın haberine göre geçen yılın son çeyreğinde Wall Street'in gelir artışı beklentilerini aşan ancak kazanç tahminlerine ulaşamayarak, mesai sonrası ticarette hisselerini daha düşük gönderen sonuçlar bildirdi.

Eksiklik, satışlarda Tesla müşterilerinin daha düşük fiyatlı Model 3 ve Y’ye doğru bir kayma olmasından dolayı gerçekleşti. Şirket ayrıca bu durumdan “tedarik zinciri istikrarsızlığı ve pandemi” sebeplerini sorumlu tuttu.

Tesla mali açıklamalarının yanında Model S’in en yeni halini de gözler önüne çıkarttı. Tesla CEO’su Elon Musk, önümüzdeki ay yeni otomobilin sevkiyatının başlayacağını belirtti ve “Tarihte yola çıkmasına izin verilen en hızlı hızlanan otomobil” olacağını iddia etti.

Tesla’nın son çeyrekteki kar marjları da üç yıl önce hissedarlar tarafından onaylanan dev ödeme paketine bağlı olarak, Musk’a ödenen hisse bazlı maaştan da 267 milyon dolar azaltıldı.

Hargreaves Lansdown’da analist olan Nicholas Hyett, zayıf kâr marjlarının, elektrikli otomobil pazarında yeni bir rekabet dalgası oluşmadan önce Tesla’nın küresel satışları artırmasının aciliyetini vurguladığını söyledi. “Düzenleyici kredilerin ve satışından elde edilen karların da düşme olasılığı yüksek, bu da şirket üzerindeki baskıyı artırıyor.” dedi.

Son dönemde Tesla, 575 milyon dolarlık işletme karının büyük kısmını oluşturan kredi satışlarından 401 milyon dolar elde etti.

Tesla’nın hisseleri geçen yılın Mart ayından bu yana on kat artarak şirketin değeri 816 milyar dolar oldu. Güçlü yukarı yönlü ralli, diğer otomobil üreticilerinin mücadele ettiği bir zamanda geçen yıl üretim ve satış büyümesini sürdürmedeki başarısıyla desteklendi.

Musk ayrıca Tesla’nın bu yıl otonom sürüş yazılımını mükemmelleştireceğini ve çalıştığı kanıtlandıktan sonra bu teknolojiyi diğer otomobil üreticilerine lisanslama konusunda “ön görüşmeler” yaptığını iddia etti. Şirket, Musk’ın benzer sözler verdiği önceki yıllarda teslim tarihlerini tutturamamıştı.

Otomobil üreticisi, yeni araç teslimatları için şimdiden sağlam bir dördüncü çeyrek rapor etmişti. 2020’den elde edilen kazançları artıran Tesla, yılın başında güçlü bir hisse fiyatı ile yükselişine katkıda bulunmuştu. Tesla’nın hisse başına kazançları her yıl yüzde yüz olarak gerçekleşmişti. Ancak Wall Street’in beklediği 1.01 doların altında olan bu yılki kazanç yüzde 100 yerine yüzde 95 olarak 80 sente çıktı.

Tesla’nın yüzde 5,4 olan işletme kar marjı, bir yıl önceki yüzde 4,9 idi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 9,2’ye yükseldi. Tesla’nın üç aylık net geliri, önceki yıl 105 milyon dolardan 270 milyon dolara yükseldi. Hisse bazlı tazminat dahil olmak üzere resmi muhasebe kurallarına göre, kazançlar yüzde 118 artarak hisse başına 24 sente ulaştı.

YENİ MODEL S 0’DAN 100 KM/S HIZA 2 SANİYENİN ALTIND ULAŞACAK

Tesla orta üst sınıfa ait olan sedan otomobili Model S’i de 2012’den bu yana ilk defa güncelledi. Yeni otomobilin dış tasarımında ciddi farklılıklar yokken içinde işler oldukça değişik.

Üst kısmı kesik olan ve yarış otomobilini andıran direksiyon ilk etapta hemen göze çarpıyor. Bir önceki nesle göre yatay olarak tasarlanan 17 inç boyutundaki multimedya ekranı ise kokpitteki bütünleşik duruşu tamamlamış diyebiliriz.

Yeni Model S’in teknik detaylarında da yenilikler var. Bunlardan ilki otomobilin hızlanması. Model S Plaid yani dört tekerlekten çekişli ve 3 elektrik motorlu versiyonuyla 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında erişebiliyor. 1020 beygir güç üreten bu versiyon 390 mil yani 640 km menzili de kullanıcısına sunuyor.