Lexus’tan boya teknolojisine yatırım

Lexus, sadece göze hitap eden boya sunmaktan ziyade aynı zamanda araca uygulanan boyanın uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Markanın bu anlamda attığı adımn ilk sonuçları, 2003 yılında kullanılan Cosmo Silver renklerde elde edilmişti. Metalik boyalara göre çok daha parlak ve akıcı bir alüminyum görünümü sunan bu boya ilk kez o zamanki LS modelinde kullanılmıştı.

KENDİ KENDİNİ ONARAN BOYA

İlk kez Lexus tarafından üretilen bu boya, yıkamadan veya dış etkenlerden oluşan çizikleri, kendi kendine yok ediyor. Lexus mühendislerinin, normalden daha yumuşak ve esnek bir boya kaplaması yapmasıyla, sıcak havalarda güneşle birlikte boyanın çizik yerleri kendi kendine kapanabiliyor.