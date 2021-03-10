LG, Tesla için yeni pil hücreleri üretecek

Kaynaklardan biri Tesla’nın LG’nin rolünü Çin dışındaki tedarik zincirine genişletecek anlaşmayı henüz onaylamadığını belirtti.

Güney Koreli pil üreticisi LG, geçen hafta Koreli gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerine yönelik piller geliştirmek ve hem ABD’deki hem de küresel arenadaki aralarında start-upların da bulunduğu müşterilerine pil sağlamak amacıyla ABD’de bir fabrika kuracağını duyurmuştu.

LG, geçen haftaki açıklamasında potensiyel müşterilerinden bahsetmezken kaynaklardan birine göre, şirket Tesla’nın da bu pillerden alacağını umuyor.

Tesla CEO’su Elon Musk geçen yıl Eylül ayında yaptığı açıklamada, şirketin kendi yeni pil sistemlerini geliştirmek gibi iddialı bir planının olduğunu belirtmişti.

Bu plan neticesinde LG ve Panasonic gibi şirketlerin Tesla’nın performansı kanıtlanmamış teknolojisini benimsemeleri ya da Tesla gibi büyük bir müşteriyi uzun vadede kaybetmeyi göze almaları gerekiyordu.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, LG’nin iştiraki Chem’in 4680 serisi büyük boyutlu silindir piller olarak bilinen pil türü için numune ürettiğini söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi insanlar yeni üretilen bu pilin, teknolojik engellerle ve seri üretimi gerçekleştirme zorluklarıyla karşı karşıya bulunduğunu söylüyorlar.

Kaynaklardan biri, “LG, 4680 serisi pilleri ABD’deki fabrikasında imal etmeyi planlıyor. Tesla’nın Avrupa’daki Giga Berlin tesisine tedarik sağlamak için yeni bir 4680 pil üretim hattı kurmayı planlıyorlar” diyerek, İspanya’nın da tesis yapılacak ülkeler arasında yer aldığını ekledi.

Kaynaklardan biri, LG’nin bu büyük boyutlu silindir pillerden daha önce hiç seri üretim yapmamış olduğunu belirterek, “Tesla büyük bir müşteri, LG risk alabilir” diye ekledi.

Kaynak, LG’nin henüz 4680 serisi piller için Tesla’dan sipariş onayını almadığını belirtti. Mevcut durumda Tesla, Çin’de yapılan Model 3 ve Model Y araçları için 2170 tipi pil üretilmesi için büyük siparişler veriyor.

Tesla’nın geçen Eylül’de açıkladığı yeni 4680 serisi pilleri geliştirme planı, şirketin üretim maliyetlerini azaltmasını, pil performansını iyileştirmesini ve araçlarının sürüş menzilini arttırmasını sağlayacak.

LG sorulara yanıt vermezken, Tesla yetkililerine ise ulaşılamadı.