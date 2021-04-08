LPG’nin sürdürülebilir olanına merhaba deyin

Geçtiğimiz yılın haziran ayında karbon salımı değerlerini 2030 yılında yüzde 60'a kadar indirgeyeceğini açıklayan Avrupa Birliği, 2050 yılında ise sıfır emisyon hedefini ortaya koydu. Avrupa Birliği'ni İngiltere'nin 2030 vizyonu olan ‘Yeşil Plan' izledi. Yeşil Plan'a göre İngiltere enerji üretimini tamamen çevreci seçeneklere yönlendirirken, benzin ve dizel gibi kirletici fosil yakıtların yasaklanması planlanıyor. Yılın son ayında ise Japonya, İngiltere'ninkine benzer bir şekilde 2030 yılında benzin ve dizel otomobillerin satışlarının yasaklanacağını açıkladı.

BioLPG a Renewable Pathway Towards 2050 raporuna göre, LPG ile benzer özellikler gösteren bioLPG, LPG'nin kullanıldığı tüm alanlarda özel bir dönüşüm gerektirmeden kullanılabilir. Enerji üretimi, ulaşım ve ısınmada günümüzde var olan teknoloji ile kolaylıkla işleyebilecek bioLPG, kolay ve büyük oranlarda üretilebiliyor.

Rapora göre, bioLPG üretiminde atık palm yağı, mısır yağı, soya yağı gibi bitkisel temelli yağlar kullanılabilirken ayrıca biyolojik atık olarak görülen, atık balık ve hayvan yağları, gıda üretiminde atık haline dönüşen yan ürünlerden de faydalanılıyor.

En çevreci fosil yakıt olarak bilenen LPG'den bile daha az karbon salımı gerçekleştiren bioLPG, LPG'ye kıyasla yüzde 80'e varan daha az emisyon değerlerine ulaşıyor. LPG Organizasyonu (WLPGA) verilerine göre LPG'nin karbon salımı 10 CO2e/MJ'lik iken Dizelin emisyon değeri 100 CO2e/MJ, benzinin karbon salım değeriyse 80 CO2e/MJ olarak ölçülüyor.

BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, “Karbon salımı değerlerinin tüm dünyada düşürülmeye çalışıldığı, fosil yakıtlara elveda diyeceğimiz bir döneme yaklaşıyoruz. Sıfır emisyonu vadeden elektrikli araçlarda kullanılan Lityum bataryaların ömürleri kısıtlı ve değişim gerektiriyor. Hâlihazırda elektronik cihazlarımızda kullandığımız bu teknoloji “geri dönüştürülemez” atıklar oluşturuyor. Gelecekte daha iyi ulaşım teknolojileri geliştirene kadar fosil yakıtlarla çalışan araçlarımızın LPG dönüşümünü sağlayabilir, atıklardan üretilen bioLPG ile sürdürülebilir ve çevreci bir seçeneğe erişebiliriz. Üretiminde atık dönüşümünü sağlayan bioLPG, sağladığı düşük karbon salımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor” dedi.

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