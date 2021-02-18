Mclaren’in “hibrit” sporcusuna merhaba deyin

Formula 1 severlerin yakından tanıdığı, ülkemizde henüz resmi olarak bulunmayan ama ürettiği otomobilleriyle otomobil severlerin gönüllerine taht kurmuş Mclaren, yeni hibrit otomobili Artura’yı tanıttı.

Markanın P1 modeliyle adım attığı hibrit motorlu hiper spor otomobilinden sonra Artura plug-in yani kablo ile şarj edilebilen elektrikli ilk model olarak dikkat çekiyor.

Yeni otomobil teknik verileriyle de tasarım detayları gibi oldukça dikkat çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyede ulaşabilen bu otomobil 3 litrelik çift turbolu, V6 silindirli 585 bg güç üreten bir üniteye sahip. Buna ek olarak şanzımanın içine yerleştirilmiş olan elektrik motoru da 95 hp güç ve 225 Nm tork üretiyor.

Elektrik motoru, lityum iyon modülünden oluşan bir bataryaya sahip. Bu bataryanın kapasitesini 7.4 kWh diye marka tarafından açıklandı. Sadece elektrikle 31 km mesafe kat edebilmesi de oldukça dikkat çeken bir detay. Batarya, standart şarj aletleri ile iki buçuk saatte yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Mclaren Artura’nın en önemli detaylarından biri ise otomobilin altyapısı. Mclaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) diye adlandırılan bu platform ilk defa bu modelde kullanılıyor. Otomobilin elektrik teknolojisine sahip olduğunu düşündüğümüzde bu platformun batarya ve diğer detaylara göre baştan dizayn edildiğini tahmin edebilirisiniz.

Platform otomobil teknolojik detayların yanında hafiflikte getiriyor. Artura’nın ağırlığı 1.4 ile 1.5 ton aralığında. Hibrit ünitesi ve bataryalar ise yaklaşık 129 kg civarında.