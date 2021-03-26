MG elektrikli modellerini tanıtmaya devam ediyor

MG, bu yılın son çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni nesil bir diğer elektrikli modeli MG5'i tanıttı. Dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli station wagon modeli olarak dikkat çeken MG5, markanın diğer ürünü olan Marvel R Electric SUV ile benzer tasarım çizgilerine sahip.

Aracın 578 litrelik bagaj hacmi 1456 litreye kadar çıkabiliyor. Uzunluğu 4.544 mm, genişliği 1.811 mm ve yüksekliği 1.513 mm olan MG5, ferah yaşam alanıyla bir ailenin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabiliyor.

Otomobil, ön ile arka aks arasına (dingil mesafesi 2.665 mm) entegre edilen güçlü lityum iyon batarya ile 400 kilometrenin (WLTP) üzerinde bir menzil sunuyor. Aracın elektrik motoru 135 kW (184 PS) güç ve 280 Nm tork üretiyor. MG5'in yerleşik 11 kW lık şarj cihazı AC akımla da hızla şarj edilebilmesine olanak sağlıyor. Aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile sadece 30 dakikada yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Marvel R Electric gibi MG5'te araçtan cihaza elektrik aktarımına izin veren yenilikçi V2L teknolojisine sahip bir otomobil.