Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ‘Ek Genelge’ yayınlandı

Trafik kazası yaşadıktan sonra sigortanın hasar bedelini araç sahibinin belirttiği şahsi hesabına yatırma dönemi artık sona eriyor. Sigorta bedeli yeni genelge ile araç sahibine değil oto tamircisine verilecek. Bu adımla birlikte esnaf ve müşteri arasındaki sigortanın hasar bedeli ödeme süresi ve yapılan işlem adedi azaltılacak.

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, “Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır.” dedi. (sozcu.com.tr-İHA)