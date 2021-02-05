Mini modelleri yenilendi

Yeni Mini 3 Kapı, Mini 5 Kapı ve Mini Cabrio yenilendi. Yapılan estetik dokunuşlar sayesinde Yeni Mini ailesi, Mini’nin tasarım özelliklerini daha belirgin ve modern bir hale getiriyor. Kendine özgü yuvarlak tasarımıyla Mini farları ve genişletilen altıgen çerçeveye sahip karakteristik radyatör ızgaraları ile Yeni Mini 3 Kapı, Mini 5 Kapı ve Mini Cabrio, dikkatleri üzerine çekiyor. Sis farlarının yerini alan dikey hava girişleri Yeni Mini ailesinin sportif görünümünü kuvvetlendirirken, tamponda yer alan plakalık ise gövdeyle aynı renge sahip olacak şekilde uyum içinde tasarlandı.

Yeniden şekillendirilen çamurluklar modern görünüme katkıda bulunurken, arka tampondaki sis lambasının yerine gelen LED aydınlatma ise gelişen teknolojik özelliklere ışık tutuyor. Mevcut alaşım jant yelpazesine ise 5 yeni seçenek daha eklendi.

İLK DEFA ADAPTİF SÜSPANSİYON KULLANILDI

Yenilenen adaptif süspansiyon opsiyonel olarak ilk defa Mini Hatcback modellerinde yerini alırken, ikonikleşen go-kart hissini yeniden tanımlıyor. Sportif ve aynı zamanda konforlu bir sürüş deneyimi için geliştirilen süspansiyon sistemi, sürüş durumuna ve yol koşullarına bağlı olarak sönümleme kuvvetini yüzde 50’ye kadar azaltabiliyor.

TAVANA YENİ KİŞİSELLEŞTİRMELER

Tavan ve yan ayna kapakları için seçilebilen kontrast renkler, kişiselleştirme söz konusu olduğunda Mini’yi öncü yapan en çarpıcı tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Jet Black, Aspen White ve Melting Silver renklerinin yanı sıra Mini John Cooper Works için özel olarak tasarlanan Chili Red ile birlikte Yeni 3 Kapı ve Mini 5 Kapı, yenilikçi ve benzersiz bir tavan renk skalasına sahip. Ayrıca yeni Multitone Tavan, ön cam çerçevesinden arkaya doğru uzanan renk geçişiyle fark yaratıyor.

Tavan renk seçeneklerinin yanı sıra gövde rengi de üç yeni alternatife kavuşuyor. Metalik Rooftop Grey ve Island Blue renklerine ilave olarak, ilk etapta Mini Cabrio'yla gelen Zesty Yellow seçeneği de Mini 3 Kapı ve Mini 5 Kapı'da 2021 yılının son çeyreğinde sunulacak.

Mini 3 kapı, Mini 5 kapı ve Mini Cabrio’nun yeniden tasarlanan iç mekanında krom malzemeler azalırken, iki adet yuvarlak hava çıkışı artık siyah panellerle çerçeveleniyor. Havalandırma kanalları yeniden tasarlanırken, 8,8 inç renkli dokunmatik ekranda bulunan düğmeler ve Piano Black parlak yüzeyler Yeni Mini ailesinde standart özellikler arasında yer alıyor.