Musk: Tesla almayın!

Tesla, özellikle Model 3 ve Model Y ile nispeten yüksek hacimlerde üretmeye başladıktan sonra, otomobillerinin kalitesi için çok fazla eleştiri aldı. Ancak, endüstri analisti Sandy Munro ile yaptığı röportajda Musk, kalite kontrol sorunları konusunda alışılmadık bir şekilde samimi davrandı.

Musk röportaj sırasında, “Üretim sürecini çözmemiz biraz zaman aldı. Arkadaşlarım bana soruyorlar ‘Ne zaman bir Tesla almalıyım?’ ve ben de ‘Ya üretimin en başında satın almalısınız ya da üretim hacmi sabit bir üretim adedine eriştiği zaman’ diyorum” dedi. Musk ayrıca görüşlerine, “Üretim adedini keskin bir biçimde artarken her şeyi küçük ayrıntılarla gerçekleştirmek çok zor.” diye ekledi.

Röportajın ilerleyen zamanlarında Munro, neden yeni Model 3’te boya sorunları olduğunu sordu. Musk ise Model 3’ün 2020 aralık ayında bile boya kalitesinin daha iyi olması için çalıştıklarını ve iyi boyanan otomobiller ürettiklerini söyledi.

Model 3’ün piyasaya çıkmasının üzerinden 3 yıl geçti. Musk 2020 yılının büyük bir çoğunluğunu önceden kamuoyuna verdiği söz olan 500 bin araç satma iddiasıyla geçirdi. Bu yüzden üretim kalitesiyle alakalı bazı aksamalar ne yazık ki gerçekleşti. Musk, “Üretimi artırırken olan şeylerden biri de boyanın yeterince kurumamasıydı.” dedi.

Munro 2018 yılında Model 3’ü incelerken otomobilin kalitesini “1990’lardaki bir Kia’ya” benzetmişti. Bu konuyla alakalı Musk, “Eleştirilerinizin doğru olduğunu düşündüm.” dedi. Bunun son zamanlarda Musk’ın gerçekleştirdiği en aydınlatıcı röportaj olduğunu belirttiler.