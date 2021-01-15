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Mustang’ten sonra sıra diğer efsaneye geldi

Muscle yani kaslı otomobil kavramıyla dünya otomotiv endüstrisinde farklı bir yeri olan Amerikan otomobilleri de elektrifikasyondan payına düşeni alıyor. Ford'un efsane modeli olan Mustang'ın hem elektrikli hem de SUV olarak yeni versiyonla ortaya çıkmasından sonra ezeli rakip GM de Corvette'nin hem SUV hem de elektrikli olarak üretileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:44, 15/01/2021
Haberler Otomotiv
Mustang’ten sonra sıra diğer efsaneye geldi

Yıllarca süren spekülasyon ve alaylardan sonra, Corvette kısa süre önce büyük ölçüde değişti ve orta motorlu bir spor otomobile dönüştü. Bloomberg’te yer alan rapora göre Corvette gelecekte ezeli rakibi Mustang gibi hem elektrikli hem de SUV formunda olan bir modelle karşımıza çıkabileceğini iddia ediyor.

Ford, sportif elektrikli crossover’ını tanıtmak için Mustang Mach-E adını kullanarak bu kesin stratejiyi zaten bize sunmuştu. Rapor, GM’nin Project R veya Brand R adlı bir girişimde Corvette marka araçlar için tasarımlar üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

GM geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki ay açıklanacak olan Cadillac Lyriq, Hummer ve Bolt dahil olmak üzere 2025 yılına kadar 30 EV yayınlama planlarıyla birlikte yeni bir logo tanıttı.

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