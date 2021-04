New York da o kervana katıldı, 2035 yılından itibaren…

Yasa tasarısı New York Eyaleti’ni, 2030 hedefini belirleyen Washington Eyaleti’nin ardından yasal olarak içten yanmalı motora sahip olan otomobil yasağına geçiren ikinci ABD eyaleti yapıyor. California ve Massachusetts, geleneksel motorlu araç satışlarının sona ermesi için 2035 yılını hedef olarak belirlediler.

Electrek’in haberine göre tasarı asla “yüzde 100 sıfır emisyon” yerine “elektrik” veya “gaz” dilini kullanmıyor. Bataryalı elektrikli araçlar mevcut en popüler sıfır emisyonlu araç türü olsa da diğer sıfır emisyonlu araçlar(yakıt hücreleri ve benzeri) yine de bu yasa kapsamına girecektir.

Yasa tasarısı, 2035’ten itibaren New York eyaletinde sıfır emisyonlu yeni binek otomobillerin ve kamyonların satışını yasaklamayı amaçlıyor. Bu nedenle, daha önce satılan otomobillerin 2035’ten sonra kullanılmasına izin verilecek. Tasarı ayrıca, tüm orta ve ağır hizmet araçlarının 2045 yılına kadar sıfır emisyona sahip olması gerektiğini ve arazi araçlarının “mümkün olduğu durumlarda” 2035 yılına kadar sıfır emisyona sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Tasarının amacı “ulaşım sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltmak”. New York Eyaleti, daha önce eyalet çapında emisyonları 2050’ye kadar yüzde 85 oranında azaltmak ve eyalet ekonomisinin tüm sektörlerinde net sıfır emisyona ulaşmak için hedefler belirlemişti.

New York halihazırda kişi başına en düşük emisyonlu eyalet ve oldukça temiz bir elektrik şebekesine sahip. Doğal gaz, elektrik üretiminin en büyük bölümünü (yüzde 37) oluştururken, New York’un elektriğinin çoğu sıfır emisyonlu kaynaklardan üretiliyor. Bu nedenle, New York’ta yakıtla çalışan bir elektrikli otomobil, ABD’de mevcut en düşük emisyonlu kişisel ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.

Hem otomobil üreticileri hem de dünya hükümetleri, yeni geleneksel motorlu araçların ortadan kaldırılması için 2030-2035 yıllarında birleşiyor gibi görünüyor. Bazı Avrupa hükümetleri 2025 gibi erken bir zamanda daha erken hedefler koydu ancak çoğu 2030 civarındadır (hatta bazıları kendi hedeflerini ileriye doğru genişletmiştir). Başkan Joe Biden, ABD federal filosunun da tamamen elektrikli olmasını istiyor.

Otomobil üreticilerine gelince Ford, 2030 yılından itibaren Avrupa’da benzinli model satmayacağını, Mini’nin 2025’te son yeni içten yanmalı motorlu modelini tanıtacağını ve 2025’e kadar Jaguar’ın tamamen elektrikli olacağını söylüyor. Diğer şirketler de benzer duyurular yaptı.