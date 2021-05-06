Nissan, Alman devinin hisselerini 1.2 milyar dolara satıyor

Nissan ve Renault, endüstriyel ortaklıkları güçlendirmek için on yıl önce Daimler ile hisse alışverişinde bulunmuş, özellikle ticari araç segmentinde otomobil üreticilerinin ürün gamında bulunan X-Class bu ortaklıkla oluşturulmuştu. Hatta X-Class’ın Navara altyapısı üzerine üretildiği de biliniyor.

Raporda, hisse satışı yönündeki hamlenin şirketler arasındaki işbirliğini etkilemeyeceği belirtildi. Bununla birlikte, konuya yakın olan kişilerin, karşılıklı hissedarlıklara artık ihtiyaç duyulmadığı için daha büyük başlangıç ​​planları olduğunu söylediklerini belirtti.

Kaynaklara göre, Nissan’ın hisselerinin 69,85 eurodan (yaklaşık 83 dolar) kapanmasını bekliyor. Bu miktarla Nissan’ın anlaşmadan 1,2 milyar euronun (1,2 milyar dolar) altına inmesi bekleniyor. Renault ise hisse başına 72,41 euro (yaklaşık 87 dolar) ile kapattı.

Daimler ve İttifak arasındaki işbirliğinin neler üreteceği böylece görülecek. Dikkat çekici bir şekilde, Mercedes X-Class’ın 2020’de üretimini durdurması, lüks kamyonet için yaklaşık iki yıllık bir çalışmayı bitirdi.