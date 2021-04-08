Norveç’te elektrikli otomobillere geçiş tam gaz devam ediyor

Norveç, yıllardır elektrikli araçların benimsenmesi için mücadele ediyor. Ülke 2025 yılında satılan tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyor.

2020 yılında Norveç’te satılan tüm araçların yüzde 54’ünü elektrikli araçlar oluşturdu.

Elektrikli otomobil satışlarının artması içten yanmalı motora sahip olan araçların satışlarını da direkt olarak etkiliyor. Norveç Yol ve Trafik Bilgi Konseyi verilerine göre geride bıraktığımız mart ayında benzinli araç satışları toplam pazarın sadece yüzde 4.8’ini, dizel motorlu araçların satışı ise toplam pazarın sadece yüzde 4.7’sini oluşturdu.

İçten yanmalı motorlara sahip olan araçların satışları 2020 yılının aynı dönemine göre yarı yarıya azalmış olarak belirtilebilir.

2025 YILINDA HEDEFLERİNE ULAŞACAKLAR

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon stratejileri kapsamında yeni çıkacak modelleri hesaba katarsak Norveç’in 2025 yılında sadece elektrikli araç satışı hedefine ulaşması bekleniyor.

Ancak Norveç’in güçlü elektrikli araç teşvikleri olduğunu unutmamakta fayda var. Ayrıca ülkenin zengin ve az nüfusa sahip olduğunu ve böylece bu tarz değişimlere kolay adapte olduğunu belirtebiliriz.

Çoğu endüstri analisti, küresel elektrikli araç pazar payının 2030 yılına kadar yüzde 30’dan fazla olmayacağına inanıyor.