O ülke en çok ‘elektrikli otomobilleri’ tercih etti

Norveç Karayolu Federasyonu (OFV) verilerine göre bataryalı elektrikli otomobil (BEV) olarak nitelenen araçların satışları 10 yıldır düzenli artış gösteriyor. On yıl önce pazarın yalnızca yüzde 1’ini oluşturan elektrikli otomobil satışları 2019’da yüzde 42.4’e çıktıktan sonra 2020’de 10 puan daha artmış oldu.

Alman üretici Volkswagen, Tesla’nın yerini alarak Norveç’te en çok satılan elektrikli otomobil markası oldu. Benzinli ve dizel otomobil satışını 2025 yılına kadar sona erdiren ilk ülke olmayı hedefleyen petrol üreticisi Norveç, tamamen elektrikli otomobilleri fosil yakıtları kullanan otomobillerden alınan vergilerden muaf tutuyor.

Bu politika Norveç otomobil pazarını, içten yanmalı motorların olmadığı bir geleceğe yol almaya çalışan otomobil üreticileri için bir laboratuvara dönüştürdü. BEV’lerin satışı birkaç aydır yüzde 50 sınırını aşıyor olsa da, yıllık bazda ilk defa 2020’de içten yanmalı motor içeren modellerin toplam hacmini aşmış oldu.

OFV yöneticisi Oeyvind Thorsen basın toplantısında “2025 hedefine ulaşma yolundayız.” dedi. BEV satışları 2020’nin son aylarında hızlanarak, Aralık ayında yüzde 66.7 ile en yüksek pazar payına ulaştı. Yani Aralık ayında satılan her üç araçtan ikisi elektrikli, biri ise benzinli, dizel veya hibrit motor kullanıyordu. (Reuters)