OSD: “Küresel eğilimlerin tersine bir düzenleme”

Elektrikli araçların özel tüketim vergilerinde (ÖTV) değişiklik öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, elektrik motorlu araçlardan alınan ÖTV oranı motor gücü 85 kW'yi geçmeyenler için yüzde 3'ten yüzde 10'a, 85 kW'yi geçen ancak 120 kW'yi geçmeyen araçlar için yüzde 7'den yüzde 25'e ve 120 kW'yi geçenler için yüzde 15'ten 60'a yükseltildi.

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Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Otomotiv sanayi yapısı gereği uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetmesi gereken bir sanayi kolu. Sektör olarak her bir uygulamada otomotivin uzun vadeli geleceğini ve gelişimini olumluya götürmek üzere plan yapmamız ve uygulamamız gerekiyor. Vergi sistemi de bu noktada oldukça derin ve önemli bir konu. Daha önce de çok kez belirttiğimiz üzere, vergilendirmede yapılan tekil uygulamalar sisteme fayda sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak, pazar potansiyelini ortaya çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır. Dolayısıyla, son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulanan vergi artışnın ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etkisi olur” dedi.

REKABETÇİ VERGİ SİSTEMİ NE YAZIK Kİ YOK

Yenigün, “Stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama, yatırım çekiciliğinin arttırılması ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen ve öngörülebilir iç pazar, yeni ihraç pazarlarının geliştirilmesi, değişen otomotiv eko-sisteminde rekabetçiliğimizin korunması konularını otomotiv sanayiinin gündemindeki en önemli konular olarak görüyoruz. Bu kapsamda, bugünden yarına verilen dönemsel teşvikler ve aniden alınan ÖTV kararları planlarımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Türkiye'de şu anda otomotiv alanında sektörün gelişimi üzerine kurgulanmış, rekabetçi bir vergi sistemi maalesef yok. Vergi sisteminin sadece satış üzerinden değil bütünsel olarak ele alınması

gerekiyor. Böylece, kuvvetli ve öngörülebilir bir iç pazarla yeni yatırımları çekmemiz ve

ihracatımızı artırmamız mümkün” ifadelerini kullandı.