Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı fırsatları…

Corona virüsü salgını gölgesinde geçen 2020 yılının son 6 ayında otomotiv endüstrisinde özellikle Türkiye pazarı olarak ciddi bir hareketlilik gözlemlendi. Tüketicinin artan mobilite ihtiyacı, markaların pandemi yüzünden düşen üretim adetleriyle birleşince, tüketicinin talebinde bir azalma gözlemlenmedi.

2021 yılına bu ivmeyle giren pazar yılın ilk iki ayını yüksek satış adetleriyle tamamladı. Mart ayı başından itibaren markalar tarafından paylaşılan kampanyalar bu ayda da pazarın beklenilenin üzerinde satış adedine ulaşacağını gösterir nitelikte. Biz de sizler için mart ayı otomotiv kampanyalarını bir araya getirdik.

CITROEN

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 303.000TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL'ye özel 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 120.000TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Berlingo'ya 100.000TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3 50.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145.500TL'den başlayan fiyatlarla Citroën Yetkili Satıcılarında. C3 Aircross SUV'a 67.000TL için 20 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.

FIAT

Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi'ne özel satış koşulları sunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin Tercihi olan Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

FIAT PROFESSIONAL

Fiat Professional, mart ayı sonuna dek Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için “Uzatılmış Garantili Kredi” sunuluyor. Fiat Professional'ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor. Üstelik bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan Fiorino “Eko”, 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.

HONDA

Honda Civic Sedan modellerinde, Mart ayı boyunca 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor. CR-V modeline sahip olmak isteyenlere, Mart ayında 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken; Honda'nın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise, Mart ayı boyunca 70 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.

HYUNDAI

Güney Koreli marka mart ayı için yeni bir satış kampanyası hazırladı. Hyundai i10 ve i20, Mart ayında 0 faiz fırsatı ile avantajlı hale geliyor. A segmentinin başarılı modeli i10, 50.000 TL 12 ay, B segmentindeki estetik tasarım özelliklerine sahip i20 ise 12 ay 100.000 TL kredi kullanımı için sıfır faiz ve 146.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai, nakit olarak satın almak isteyen müşterilerine ise i10 modelinde 10.500 TL, i20'de ise 21.800 TL'ye varan indirim yapıyor.

Markanın B-SUV modeli olan Kona da ise 62.900 TL'ye varan indirim veya 80.000 TL 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi fırsatıyla sahibini bekliyor. C-SUV segmentinde Türkiye'nin en beğenilen modellerinden olan TUCSON'un N Line donanım seçeneğindeyse 100.000 TL, 12 ay sıfır faiz ve ayrıca 68.500 TL'ye varan üstün satış avantajı sunuluyor.

JEEP

Jeep, küçük SUV'si Renegade'e mart boyunca 70 bin TL'ye Compass'a ise 85 bin TL'ye varan indirimle sahip olunabiliyor.

Kampanyada, Jeep Compass 359 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Renegade 232 bin TL'lik özel ve avantajlı fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.

KIA

Kia Türkiye, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kadınlara özel hazırladığı kampanya ile kutluyor. Kia Rio 1.4L Prestige modeli 8 Mart'tan itibaren mart ayında sadece kadın kullanıcılara özel indirimle 187.900 TL'den satışa sunuluyor.

Kia, ilk kez uyguladığı “Fırsat Araçları” kampanyasıyla Sportage ve Ceed modellerinde de özel indirimler sunuyor. Sportage Prestige (Dizel Otomatik) modeli 362.000 TL, Ceed HB Prestige (Dizel Otomatik) modeli ise 299.000 TL'lik satış fiyatıyla otomobilseverleri heyecanlandırıyor.

Kia'da ayrıca mart ayında Sportage ve XCeed modelleri için 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı bulunurken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

OPEL

Opel, mart ayına özel finansman seçenekleri, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve 6 ay ödeme erteleme seçeneği ile farklı satın alma koşullarını tüketiciye sunuyor.

Mart ayında yeni Opel Crossland modelinde 75.000TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı veya 75.000TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor. Markanın C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150.000TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı veya 150.000TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor. Yine mart ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.

Corsa'ya ise mart ayında 146.200 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 75.000TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı veya 75.000TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

Yeni Insignia ise 150.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz olanağı ile mart ayında sevenleri ile buluşuyor. Mart ayına özel yeni Opel Insignia'ya 448.500 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398.700 TL'den başlayan fiyatlar ile müşterilere sunuluyor.

Opel Türkiye, mart ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Corsa'da 3.500 TL'ye, Insignia'da ise 15.900 TL'ye varan nakit avantajları sağlıyor.

PEUGEOT

Fransız otomotiv devi Peugeot mart ayında tüm modellerine özel yüzde 0 faiz kampanyası sunuyor. Yeni 3008'de 140.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken 5008'de 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

2008'de ise 229.700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı var. Markanın sedan modeli olan 508'de de 200.000 TL için 36 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Yeni Peugeot 308'de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.500 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor. Peugeot Rifter'da 100.000 TL için 24 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor.

SEAT

İspanyol marka Seat mart ayı kampanyası kapsamında, yeni Ateca modellerini 27 bin 500 TL'ye varan indirimle 325 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Arona modellerinde ise 218 bin TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

SSANGYONG

Güney Koreli SsangYong'un ödüllü modellerinde uygulanan kampanya, SUV ve pick-up tutkunları tarafından heyecanla karşılandı. Yeni Korando ve Musso Grand'a uygulanan 150.000TL'ye yüzde 0 faizle 12 ay vade avantajı yaratılıyor. Yeni Korando 325.000TL'den, markanın pick-up modellerinin 4'üncü kuşak temsilcisi Musso Grand ise 265.000TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ocak ayında başlayan kampanya, 31 Mart tarihinde son bulacak.

SUZUKI

Suzuki kampanya kapsamında, Swift hibrite özel 189 bin 900 TL’lik fiyat sunuyor. Ayrıca 80 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi de bu araç için kullanılabiliyor.

Ayrıca “4×4 Bizden” uygulaması kapsamında 4×2 fiyatına en yüksek donanım seviyesindeki ALLGRIP 4×4 sürüş sistemli Suzuki Vitara, Mart ayına özel 330 bin 800 TL veya 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

TOYOTA

“Çılgın Bahar Kampanyası” ile Toyota Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL'den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunuluyor.

Stoklarla sınırlı bu özel kampanya süresince birçok modelde de indirimler veya “0” finansman oranı seçenekleri yer alırken, bazı Toyota modellerinde de sürpriz avantajlar bulunuyor.