Otomobil satışları bir yılda 48 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin raporuna göre, temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalarak 36 bin 311 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 adet olarak gerçekleşti.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ‘Temmuz ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı’ raporunu açıkladı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3 azalarak 47 bin 849’a geriledi.

Bu sayı Haziran’da 79 bin 819 olarak gerçekleşmişti. Buna göre pazar, aylık bazda yüzde 40 azaldı.

Rapora göre; temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalarak 36 bin 311 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 adet oldu.

10 YILLIKTA DÜŞTÜ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 düştü.

Öte yandan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 7 aylık dönemde yüzde 27 artarak 346 bin 636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914 adede ulaştı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL TİPİ SEDAN

Pazarın yüzde 85,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 191 bin 554 adetle yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 102 bin 485 adetle yüzde 29,6 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller yüzde 41,0 payla 141 bin 991 adet satılarak en çok tercih edilen otomobil tipi oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,5 pay ve 119 bin 615 adet satış ile SUV, yüzde 22,4 pay ve 77 bin 780 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

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