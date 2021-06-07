Otomobil satışları yüzde 18.2 azaldı

Pandemi yasakları nedeniyle 11 gün açık olan otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta baz etkisiyle %69.8 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69.8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu. 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20.7, otomobil satışları yüzde 18.2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28.6 azaldı. İlk 5 ay sonunda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar %72 büyüyerek 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 6 bin 260 adetlik satışla Volkswagen ve 5 bin 330 satışla da Renault takip etti.

FIAT İLK SIRADA

Ford, 4 bin 463 satışla dördüncü ve Toyota da 3 bin 466 satışla beşinci sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 135 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 33'le Renault ve 4 bin 506 adetle Volkswagen izledi. Toyota, 2 bin 878 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 561 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Yüksek vergiler küçük segment araca yöneltti

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 3 bin 369 adet satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 883 adetle Fiat ve bin 754 adetle de Volkswagen izledi. Bu kategoride Toyota, 588 satışla dördüncü ve Peugeot da 514 adet satışla beşinci oldu. ODD'nin verileri incelendiğinde ÖTV gibi yüksek vergi yükleri nedeniyle tüketicilerin A, B ve C sınıfı araçlara yöneldiği görülüyor. Yine yüksek vergiler nedeniyle toplam satışlar içinde en fazla payı da 1.600 cc'nin altındaki araçlar aldı.

İlginizi Çekebilir Yüksek kur ve faiz otomotivi vuruyor