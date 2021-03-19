Otomobilde 60 ay vade kağıt üzerinde kaldı

Hükümet, sıfır otomobil satışlarında taksit sayısını değerine göre 24 ila 60 ay arasında düzenleyen uygulamayı devreye aldı. Karara göre, 120 bin TL'ye kadar araçlara 60 ay vade yapılabilecek. Ancak şu anda Türkiye'de 120 bin TL'ye satılan herhangi bir model araç bulunmuyor. Hatta 150 bin TL'nin altında sadece 3 model otomobil var.

FİYATLAR 150-300 BİN LİRA

Piyasada satılan araçlar içinde Kia Rio, Fiat Egea ve Dacia Sandero en ucuz modeller olarak ön plana çıkıyor. Markaların güncel fiyat listelerine bakıldığında ise en çok satılan araçların fiyatlarının 150 bin ila 300 bin TL arasında olduğu görülüyor. Bunlara getirilen taksit sayısı ise 48 ay şeklinde düzenlendi. 300 bin ila 750 bin TL arasında olan araçlarda 36 ay, 750 bin TL üstü değerde olan taşıtlarda da taksit sayısı 24 ay oldu.

DÜZENLEME İKİNCİ EL FİYATLARINI YÜKSELTECEK

Yapılan düzenleme ile 120 bin TL araçlara getirilen 60 ay vade uygulaması otomobillerde kullanılamazken, bazı ticari araçlarda geçerli olacak. Fiat'ın Fiorino isimli ticari aracının liste fiyatı 109 bin TL'den başlıyor ve Fiorino 60 ay taksitle satın alınabilecek. Araç satışlarına taksit getirilmesi ile birlikte ikinci el piyasasında artış olacağı ifade ediliyor.