Otomotiv ihracatı mayısta 1.9 milyar dolar oldu

Türkiye ihracatının son 15 yıldır sektörel bazda şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, mayıs ayında da baz etkisi ile çift haneli ihracat artışı kaydetti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mayısta yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar ihracata imza attı. Bununla birlikte sektör ihracatı geçen ay ortalamanın altında kaldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI AZALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu.10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı. Fiat’ı, 6 bin 260 satışla Volkswagen (VW) ve 5 bin 330 satışla da Renault takip etti.