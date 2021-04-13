Otomotiv üretiminin ilk çeyrek sonuçları açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu kapsamda ilk çeyrekte toplam taşıt araçları üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 691 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 70 oldu. Araç grubu bazında ise; hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde yüzde 80 seviyesinde kapasite kullanımı gerçekleşti. Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 123 bin 457 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 4 artarak 74 bin 995 adede çıktı.

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TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ ARTTI

Toplam üretimin bir önceki yıla göre artış gösterdiği ilk 3 aylık süreçte, ticari araç grubunun önemli pozitif katkısının olduğu görüldü. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu artış, ağır ticari araç grubunda yüzde 46, hafif ticari araç grubunda yüzde 25 olarak kayıtlara geçti. Ticari faaliyetlerdeki hareketliliğin lojistik ihtiyacını artırması ile birlikte özellikle yük taşımacılığına yönelik araçlar içerisinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 105 oranında üretimi artan kamyon segmenti dikkat çekti.

TOPLAM PAZARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 61

Türkiye otomotiv pazarı, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artış kaydetti ve pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 57 arttı ve 156 bin 464 adet seviyesine ulaştı. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 35, hafif ticari araç pazarı yüzde 14, ağır ticari araç pazarı yüzde 3, otomobil pazarı ise yüzde 44 oranlarında artış gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak- Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 62 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 45 oldu. Sadece Mart ayındaki toplam pazar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94'lük artışla 99 bin 964 olarak gerçekleşti.

TOPLAM OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 6 AZALDI

2021 yılının ilk çeyreğinde, toplam taşıt araçları ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalarak, 261 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 19 oranında azalarak 155 bin 457 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 25 oranında arttı. Traktör ihracatı ise, 2020 yılının aynı dönemine göre kabaca paralel seviyede 3 bin 626 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde toplam Türkiye ihracatından aldığı yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

7.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 10, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 2,7 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 16 azaldı ve 2,2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti