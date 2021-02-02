Otomotiv yeni yıla ‘hızlı’ girdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’nin hazırladığı rapora göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.

Pazarın yüzde 88,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21.112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9.513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,8 pay, 14.435 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12.274 adet satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8.044 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9.724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3.292 adetle yüzde 9,3 pay. 83 adet elektrikli otomobil satışı 2021 yılı ocak ayında gerçekleşti.