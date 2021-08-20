Otomotivde çip krizi sürüyor: Bu yıl küresel otomobil üretimi 7,1 milyon adet düşecek

Pandemi nedeniyle yaşanan çip krizi otomotiv sektörünü vurdu. Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında 7,1 milyon daha az otomobil üretilecek

SOZCU.COM.TR

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Salgın sırasında elektronik ürünlere yönelik talebin beklenmedik şekilde yükselmesi ve Güneydoğu Asya’da corona virüsü vakalarının artması elektronik ürünlerin temel bileşeni olan çip üretiminde aksaklığa neden oldu. Bu aksaklık nedeniyle de dünyada daha önce benzeri görülmemiş bir çip kıtlığı yaşanıyor.

Artan talep yüzünden akıllı telefon, otomobil, bilgisayar ve türlü teknolojik cihazlarda kullanılan çiplerde yaşanan tedarik sıkıntısı otomobillere yansıdı.

Londra merkezli bir İngiliz bilgi sağlayıcısı IHS Markit’in açıkladığına göre, küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında 7,1 milyon daha az otomobil üretilecek. Pandemi kaynaklı tedarik sorunu, endüstriyi bir yıl daha etkilemeye devam edecek.

2022’DE ÇÖZÜLECEK

IHS dün yayımladığı raporda, çip üretiminin gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar istikrar kazanmayacağını ve toparlanmanın 2022’nin ikinci yarısında gerçekleşeceğini söyledi.

IHS, “2022’nin ikinci çeyreğinde arz istikrarı istediğimiz seviyeye gelebilir. Toparlanma çabaları 2022’nin ikinci yarısından itibaren başlayacak” dedi.

Raporda Güneydoğu Asya’da düşük aşılama oranları ve corona virüsü vakalarının artması nedeniyle bazı çip üretim tesislerinin kapatıldığı da belirtildi.

FORD VE TOYOTA ÜRETİME ARA VERİYOR

Firmanın tahmini, Toyoya’nın önümüzdeki ay 14 fabrikada üretimin kısa bir süreliğine duraklatılacağına ilişkin bilgileri içermiyor.

Toyota ayrıca, Eylül ayında 900 binin biraz altında olarak belirlediği araç üretim hedefini yaklaşık 500 bine düşürdü.

Ford ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Malezya’daki corona virüsü salgını yüzünden yaşanan parça eksikliği nedeniyle ABD’nin Kansas City şehri yakınlarındaki F-150 toplama tesisinde önümüzdeki hafta üretime ara vereceğini açıkladı.

HİSSELER DÜŞTÜ

Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota'nın hisseleri, haberin etkisiyle yüzde 4.4 ekside kapanarak Aralık 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti ve Nikkei endeksini yedi ayın en düşük seviyesine çekti.

60 yıl önce icat edilen çip teknolojisi, bilgisayarlardan otomobile günümüz modern cihazlarının en önemli ve en pahalı bileşeni durumunda.

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