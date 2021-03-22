Otomotivde çip üretimine bir darbe daha

Honda sözcüsü, “Bilgi topluyoruz ve bunun bizi etkileyip etkilemeyeceğini görmeye çalışıyoruz” dedi. Toyota ve Nissan da dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileri de durumu değerlendirdiklerini söylediler.

Reuters’ta yer alan habere göre otomobil üreticileri üzerindeki etki Japonya’nın ötesinde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer otomobil şirketlerine de yayılabilir. Çünkü Renesas, otomobillerde kullanılan mikro kontrol ünitesi yongalarında yaklaşık küresel anlamda yüzde 30 paya sahip.

Reneses’ın çip fabrikasında cuma günü çıkan yangın makineleri zarar görmesine ve hatta yanmasına sebep oldu. Firma, Naka fabrikasında üretime tekrar başlamak için en az 1 aya ihtiyaçlarının olacağını belirtiyor.

Etkilenen hattaki üretimin üçte ikisi otomotiv çipleri. Şirketin ayrıca Naka fabrikasında etkilenmeyen 200 mm’lik bir hattı daha var.

Yangının üretim üzerindeki etkisiyle ilgili endişeler, pazartesi günü Tokyo’da otomobil hisselerinde hareketliliğe sebep oldu. Toyota, Honda ve Nissan, öğle tatilinde yüzde 2’den fazla düşüş gösterdi. Renesas hisseleri yüzde 5.5 kadar değer kaybetti ve gün ortasında yüzde 3.9 düştü.

NORMALE DÖNMEK EN AZ 1 AY ALACAK

Tokai Tokyo Araştırma Enstitüsü’nün kıdemli analisti Seiji Sugiura, bu göz önüne alındığında, Nisan ve Mayıs aylarında Toyota bile çok dengesiz bir üretimle karşı karşıya kalacak. Honda, Nissan ve diğer üreticilerin de zor bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum.” dedi.

Nissan ve Honda, tüketici elektroniği (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.) üreticilerinin artan talebinden kaynaklanan çip kıtlığı ve corona virüsü salgınının ilk aylarında yaşanan üretim düşüşten dolayı otomobil satışlarında beklenmedik bir toparlanma oluşmasının, üretim planlarını geri ölçeklendirmek zorunda kalmıştı.

Toyota ise yeterli miktarda çip stoğu sayesinde en iyi performansı bu alanda gösterdi.

Omdia teknoloji araştırma şirketi analistlerinden Akira Minamikawa, “Tam bir iyileşme için üç ay hatta yarım yıla ihtiyaç var. Bu durum, çip stokları azaldığında meydana geldi. Yangının etkisi de önemli olacak.” dedi.

JAPON HÜKÜMETİNDEN OTOMOTİVE DESTEK SÖZÜ

Kabine Baş Sekreteri Katsunobu Kato, pazartesi günü düzenli olarak yaptığı basın toplantısında, “Naka ​​fabrikasının hızlı bir şekilde alternatif üretim ekipmanı edinmesine yardımcı olarak hızlı bir restorasyona ulaşmasına yardımcı olmaya çalışacağız,” dedi.

Naka tesisindeki bir önceki olay ise, geçen ay meydana gelen depremin ardından üretimin üç gün süreyle durdurulması olmuştu. Bu yüzden Renesas siparişleri sağlamak adına çip stoklarını daha da tüketmek zorunda kaldı.