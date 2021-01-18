Otomotivde üretim yüzde 11, ihracat yüzde 27 azaldı

OSD, 2020 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. 2020 yılında toplam üretim 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.

Türkiye otomotiv sanayisinde otomobil üretimi yüzde 13, ticari araç üretimi yüzde 8, hafif ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı.

İHRACAT YÜZDE 27 AZALDI

2020 yılında otomotiv ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü.

DÜNYA VE AVRUPA’YA GÖRE GİDİŞAT OLDUKÇA İYİ

OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Dünyada gerileme yüzde 16, AB’de ise yüzde 25. Türkiye’de ise bu gerileme yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Ayrıca 2020 yılında toplam kapasitenin yüzde 65’ini kullandık. Bunlara ek olarak kg başına ihracat gelişimi de dikkat çekiyor. Tüm bu detaylarla gidişatımız oldukça iyi.” diyerek konuşmasına başladı.

Yenigün, “2020 yılında otomotiv anasanayisi olumlu olarak baktığımız bir yıl oldu. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılın olumsuzluklarına rağmen 477 milyon dolarlık yeni yatırımlar gerçekleşti. Bu rakam 2019’da 402 milyon, 2018’de ise 482 milyon dolardı.” diye ekledi.

2021 YILINDA PAZAR 700 BİN CİVARINDA OLACAK

2020 yılını pandeminin gölgesinde tamamlasa bile Türkiye otomotiv pazarı birçok AB ülkesinden daha iyi bir grafik çizdi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 772 bin 788 adetle yılı tamamladı. 2021 yılı içinse OSD tahminini Haydar Yenigün, 700 bin civarında olacak diye açıkladı. Ayrıca Yenigün, “Ağır vasıta satışlarını 2021 yılında daha fazla gerçekleşeceğini bekliyorum.” diye sözlerine ekledi.

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2021 YILINDA NELER OLACAK?

Yenigün toplantı sırasında 2021 yılındaki beklentilerini ve tahminlerini de açıkladı. “Amerika, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde hükümet değişimleri olacak, oluyor. Bu değişimler yeni yılın neler getireceğini bize ilk çeyreğe kadar gösterecek. Aşılama takvimi ve aşı pasaportu konuları bizim için önemli bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz.” dedi. Yenigün bunlara ek olarak hükümet tarafından açıklanan ekonomik ve hukuksal reformların ülke ekonomisine katkısının olumlu olacağını düşündüğünü de belirtti.

VW YATIRIMDAN SİYASİ SEBEPLERDEN DEĞİL PANDEMİDEN DOLAYI VAZGEÇTİ!

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olan Volkswagen’in Türkiye’ye yapmayı düşündüğü ve pandemiyle birlikte vazgeçtiği yatırımıyla alakalı konuşan Yenigün, “Ben bu olumsuzluğun sebebinin siyasi olduğunu düşünmüyorum. Volkswagen pandeminin ilk gününden bugünlere kadar bu yatırımı sıcak tuttu. Pandeminin bize ve dünya ekonomisine ne kadar büyük bir etkisinin olacağını kesin olarak tahmin edemiyoruz. İçinde olduğumuz sürecin ciddiyeti ve gelecek yıllardaki etkileri düşünüldüğünde farklı bir üretim stratejisi ve ürün geliştirdiler. Türkiye’de üretmeyi planladıkları sedan modelleri Bratislava’daki tesise kaydırıp, elektrikli model üretimi için kendilerine yeni bir tesis kurmadan kapasite oluşturmayı planlıyorlar ve böylece 1 milyar euro tasarruf etmiş olacaklar.” dedi.

OTOMOTİVDE YATIRIMLAR PANDEMİYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Zorlu geçen 2020 yılında 400 milyon doların üzerinde yeni model ve ar-ge yatırımı alan otomotiv sektöründe 2021 yılı içinde yatırım haberleri söz konusu.

Yenigün bu konuyla alakalı olarak OSD üyelerinden birinin çok büyük bir teşvik aldığını açıkladı. Yenigün, “Üyelerimizden biri devlet tarafından çok büyük bir teşvik aldı. Ayrıca hibrit araç üreten üyelerimizden biri de elektrifikasyonla alakalı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir diğer üyemiz ise B segmentinde yer alacak yeni bir SUV model üretme projesinde.” dedi.

Yenigün bu açıklamalarına ek olarak, “Pandemi olsa bile bu tarz yatırımlardan üyelerimiz vazgeçmiyor. Ancak bu pazarda olmayan bir markanın Türkiye’ye giriş yapması bu dönemde her yerde ve herkes için olduğu gibi biraz zor.” diye ekledi.