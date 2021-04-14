Otomotive 50 milyon euroluk yatırım

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), yatırım atağına pandemi döneminde de aralıksız devam ediyor. Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı sıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne katkı sağlayan TOSB, pandemi döneminde sektörün en büyüklerinden biri olan tedarikçi yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv endüstrisi üreticilerine yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp'ın TOSB'daki ikinci fabrika yatırımı için imzalar atıldı.

Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB'un pandemiye rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini belirterek, “TOSB'da 70 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Beyçelik Gestamp'ın yeni fabrikası, OSB'mizde tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu yatırım, pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım. 2022 yılında üretime geçmesi planlanan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp'ın TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı olacak.” dedi.

GELECEK 10 YIL İÇİNDE ÜRETİLECEK OLAN ARAÇLARA ŞAŞİ ÜRETECEK

Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise “Türkiye'de şasi üzerine kurulu ilk firma özelliği taşıyan şirketimizin üçüncü yatırımını da TOSB'da gerçekleştiriyoruz. 50 milyon euroluk yatırımla hayata geçireceğimiz yeni fabrikamız 45 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 750 kişiye istihdam sağlayacak. Verimliliği yüksek, sıfır hata odaklı, endüstri 4.0 alt yapısıyla hayata geçireceğimiz fabrikamızda müşterilerimizin gelecek 10 yılda üretecekleri araçlarına şasi ürünleri sağlayacağız. 2022 yılı sonunda üretime geçmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.