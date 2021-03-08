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Porsche Rimac’taki hissesini satıyor

Volkswagen'in lüks araç birimi Porsche AG, Hırvatistan'ın elektrikli hiper araba üreticisi Rimac Automobili'deki hisselerini yüzde 24'e çıkaracak.

Güncellenme: 15:45, 08/03/2021
HaberlerOtomotiv
Porsche Rimac’taki hissesini satıyor

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, bu anlaşmayla Rimac Automobili’nin değeri 795 milyon euro (947 milyon dolar) olacak. Porsche AG ilk defa 2018’de Rimac’tan yüzde 10 hisse almış ve bir yıl sonra hisselerini yüzde 15’e çıkarmıştı. Porsche AG, son yapılan anlaşmaya göre 70 milyon euro değerinde yüzde 8.8 hisse alımı daha yapacak.

Porsche AG’nin CFO’su Lutz Meschke, “Rimac, prototip çözümler ve küçük seriler alanında mükemmel bir konumda. Rimac, Porsche ve diğer üreticiler için ileri teknoloji alanında ana tedarikçi olma yolunda ilerliyor” dedi.

Porsche’nin ilk yatırımından bu yana Rimac’ın işgücü neredeyse iki katına çıkarak 1,000 çalışana ulaştı. Rimac, Hyundai, Kia ve Aston Martin ile işbirliği içerisinde yer alıyor.

Rimac’ın kurucusu ve CEO’su Mate Rimac, “Porsche şirketimizin 2018’den beri en büyük destekçisi ve dünyanın en ikonik spor araba üreticilerinden birinin Rimac’ın bir parçası olması her zaman bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı. (REUTERS)

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