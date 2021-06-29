Prens Charles hediye etmişti, 40 yıl sonra 625 bin liraya satıldı

Bir zamanlar Galler Prensesi Diana’ya ait olan bir Ford Escort, açık artırmada Güney Amerika’daki bir müzeye 52 bin sterlin karşılığında satıldı. Lady Diana Spencer otomobili,1981 yılının Temmuz ayında evlenmelerinden iki ay önce, Galler Prensi’nin nişan hediyesi olarak almıştı.

Prenses, 1982’de Prens William’ı doğurduktan kısa bir süre sonra aracı kullanmayı bıraktı ve otomobil de daha sonra bir antika satıcısı tarafından satın alındı. 2000’den beri de kraliyet hayranı Tina Kirkpatrick’e aitti.

50’li yaşlarında olan Kirkpatrick, araba satışa çıktığında şunları söyledi: “Elbette, onu aldığımda bir zamanlar Prenses Diana’ya ait olduğunu biliyordum, o yüzden istedim. Onun büyük bir hayranıydım. O zamandan beri ikinci arabam olarak kullanıyorum. Pek çok insan bana neden ona sahip olduğumu soruyor ve onlara sürüş testimi geçtiğim ilk arabam olduğunu ve ona bağlı olduğumu söylüyorum. Tarihinin insanlar tarafından bilinmesini istemedim. Düzenli olarak bakımını yaptırdım ve garajımda tuttum. 20 yıldır bende ve şimdi onu satma zamanının geldiğini hissediyorum.”

GÜNEY AMERİKA’DAKİ BİR MÜZEYE GİDİYOR

Araç çevrimiçi gerçekleşen bir müzayedede telefonla teklif veren bir kişiye satıldı. 625 bin liralık satış, müzayede öncesinde yapılan tahminlerin bir hayli üstünde kaldı. Yetkililer, kazanan teklifin Güney Amerika’daki bir müzeden geldiğini ve arabanın oraya sevk edileceğini söyledi.

Araç halen orijinal ruhsatı, boyası ve döşemeleriyle duruyor. Ford, Galler Prensi ile olan ilişkisinin başlarında Prenses Diana’nın kişisel ulaşım aracıydı. Diana, sık sık onu sürerken görüldü ve hatta arabanın içinde otururken Prens’in polo oynamasını izledi.

Kaportada duran gümüş kurbağa maskotu ise Diana’nın kız kardeşi Lady Sarah Spencer’ın, öpücüğü ile kurbağayı prense dönüştüren bir kızın peri masalını hatırlatmak için aldığı bir hediye.

Satış, Diana’nın oğulları Cambridge Dükü ve Sussex Dükü’nün, annelerinin 60. doğum gününü kutlamak için Kensington Sarayı’nda yaptırdıkları bir heykeli açmadan iki gün önce gerçekleşti.

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